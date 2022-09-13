Yasak Elma yeni sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon fragmanı yayınlanan Yasak Elma yeni bölüm tarihi

Yasak Elma ne zaman ekranlarda olacak?

Yasak Elma 6. sezonu başladı mı?

Haziran ayı ile birlikte pek çok dizi sezon finali yaparken Eylül ayının gelmesi ile diziler yeni sezon fragmanlarını yayınlamaya başladı. FOX TV'de reyting kıran Yasak Elma dizisi yeni sezona bomba gibi başlıyor. Sevilen oyuncuların yer aldığı Yasak Elma dizisi 6. sezonu ile yayın hayatına başlayacak. Yeni sezonunda neler yaşanacağı merakla beklenirken dizinin ne zaman başlayacağı da en çok araştırılan konular arasında yer almaktadır. Yasak Elma hakkında merak edilenler araştırılırken dizinin ne zaman ekranlarda olacağı soruları da akıllarda yer ediniyor. İşte Fox TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisi hakkında merak edilen tüm detaylar…6 sezonu için ekrana gelmeye hazırlanan Yasak Elma dizisi bomba oyuncu kadrosuyla da tüm dikkatleri üzerinde topluyor. Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen gibi isimlerin yer aldığı dizi de oyuncu kadrosunda ki tek değişiklik Berk Oktay oldu. Yasak Elma dizisini 6 sezonunda Çağatay karakterine hayat veren Berk Oktay yer almayacak.Yasak Elma dizisinin yeni sezonunda yeni isimlerinde ekrana geleceği bekleniyor. Yasak Elma dizisinin 6. sezonunda Bekir Aksoy ve Ece Özdikici’nin oyuncu kadrosuna dahil olması beklenmektedir. Dizinin yeni sezonunda hikayenin zaman atlaması yaşayacağız söylenirken yeni kurgunun izleyicileri nasıl etkileyeceği ise merak konusu oldu. İzleyiciler merakla ilk bölümü beklerken ne zaman yayınlanacağı da araştırılmaya devam ediyor.Diziler yeni sezonları ile ekrana gelmeye başlarken FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinin ne zaman yayınlanmaya başlayacağı en çok araştırılan konular arasında yer almaktadır. Yeni sezon için net bir tarih açıklanmazken ilk bölümün 19 Eylül Pazartesi günü ekrana gelmesi beklenmektedir.