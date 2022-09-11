Yasak Elma yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı

5 sezondur Fox TV ekranlarında izleyicilerle bululan sevilen dizi Yasak Elma, 6. ve yeni sezonuyla yeniden ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Medyapım imzasını taşıyan yapımlardan birisi olan Yasak Elma, hem oyuncuları hemde konusuyla soluksuz izlenmeye devam ediyor.Yasak Elma yeni sezon bölümleriyle izleyicilerin gündeminde olmaya devam ediyor. Fox TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma isimli dizi geçtiğimiz sezonda her Pazartesi akşamı ekrana gelmişti. Dizi 146. bölümü ile sezon finaline girerken dizinin müdavimleri 6. sezon bölümlerini iple çekmeye başladı.Fox TV'nin iddialı dizileri arasında yer alan ve geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Yasak Elma'nın 6. sezon bölümleri gündemin ilk sıralarında yer alırken yeni bölümlerin ne zaman yayınlanacağı ve oyuncu kadrosunda kimler olacağı merak ediliyordu.Medyapım, yeni sezon hazırlıklarını tamamlayan Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'nın yeni sezon tanıtım fragmanının ekranlarda yayınlanmasını sağladı. Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen'in başrollerini paylaştığı Yasak Elma, yeni sezon bölümleriyle çok yakında FOX'ta..