Dizi
11 Eylül 2022 - 00:50

Yasak Elma yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı

Fox TV'nin Medyapım imzasını taşıyan sevilen dizisi 'Yasak Elma' 6. ve yeni sezonuyla ekranlara geri dönüyor. Dizinin merakla beklenen yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı.

Dizi
11 Eylül 2022 - 00:50
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Yasak Elma yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı
5 sezondur Fox TV ekranlarında izleyicilerle bululan sevilen dizi Yasak Elma, 6. ve yeni sezonuyla yeniden ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Medyapım imzasını taşıyan yapımlardan birisi olan Yasak Elma, hem oyuncuları hemde konusuyla soluksuz izlenmeye devam ediyor.

Yasak Elma yeni sezon tanıtım fragmanı

Yasak Elma yeni sezon bölümleriyle izleyicilerin gündeminde olmaya devam ediyor. Fox TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma isimli dizi geçtiğimiz sezonda her Pazartesi akşamı ekrana gelmişti. Dizi 146. bölümü ile sezon finaline girerken dizinin müdavimleri 6. sezon bölümlerini iple çekmeye başladı.

Yasak Elma yeni sezon tanıtım fragmanı

Yasak Elma yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı

Fox TV'nin iddialı dizileri arasında yer alan ve geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Yasak Elma'nın 6. sezon bölümleri gündemin ilk sıralarında yer alırken yeni bölümlerin ne zaman yayınlanacağı ve oyuncu kadrosunda kimler olacağı merak ediliyordu.

Yasak Elma yeni sezon tanıtım fragmanı

Medyapım, yeni sezon hazırlıklarını tamamlayan Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'nın yeni sezon tanıtım fragmanının ekranlarda yayınlanmasını sağladı. Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen'in başrollerini paylaştığı Yasak Elma, yeni sezon bölümleriyle çok yakında FOX'ta..

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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