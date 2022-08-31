Yasak Olmasına Rağmen Denize Girince Eğlence Faciayla Bitti - Kocaeli













Kandıra Babalı Sahili'nde yasak olduğu halde denize giren 3 kişiden biri boğulurken, bir kişinin hayati tehlikesi devam etmektedir.Olay saat 14.45 sıralarında Kandıra Babalı sahilinde meydana geldi. Kandıra Kaymakamlığı'nca bugün Kandıra'da denize girmek günün erken saatlerinde yasaklanmıştı. Yasağa aldırış etmeyen M.A. (44), F.T. (21) ve E.T. (23) denize girdiler. Kısa bir müddet sonra denizde çırpınırken görülen 3 kişi çevredekilerin ve cankurtaranların ekiplerinin desteğin ile denizden çıkarıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olayın gerçekleştiği yere sağlık personelleri yollandı. Sağlık ekipleri gelene kadar vatandaşlar tarafından suni teneffüs yapıldıktan sonra 3 vatandaş sağlık ekiplerine teslim edildi. M.A. ve E.T. Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken F.T. SEKA Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.A. isimli vatandaş kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken F.T.'nin hayati tehlikesi devam ettiği öğrenildi. Jandarma konu hakkında inceleme başlattı