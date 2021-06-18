Ağrı'nın Yazıcı barajı kıyısında erkek cesedi bulundu!













Ağrı’nın Yazıcı barajında kıyıya vurmuş halde erke cesedi bulundu. Alınan bilgilere göre, piknik yapmak üzere Yazıcı Barajına giden vatandaşlar kıyıya vurmuş halde erkek cesedi buldu. Cesedi gören vatandaşlar tarafından olay yerine jandarma ekipleri çağrıldı. Bölgeye gelen jandarma ekipleri cesedin üzerine incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin sonucunda cesedin 24 yaşında olan H.B. isimli vatandaşa ait olduğu tespit edildi. H.B.’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.