Pekcan Koşar: Türk Tiyatrosunun Öncüsü

Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Pekcan Koşar'ın vefatının 19. yılı anılıyor.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 18:57
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 18:57
Pekcan Koşar: Türk Tiyatrosunun Öncüsü

Pekcan Koşar'ın Hayatı ve Kariyeri

Pekcan Koşar, 11 Nisan 1936 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 19 yıl önce, 2005 yılında 69 yaşında hayatını kaybetti.

Tiyatroya İlk Adım

Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun olduktan sonra, amatör tiyatro çalışmalarına yönelen Koşar, 1955 yılında Küçük Sahne'de sergilenen "Çayhane" adlı oyunla profesyonel oyunculuğa geçiş yaptı.

Seslendirme ve Tiyatro Kariyeri

Ünlü seslendirme eğitmenleri Agah Hün ve Vala Önengüt'ten dersler aldı. Ardından Oda Tiyatrosu'nda, "Misafir", "Gökteki Kaldırımlar", "Öteki", "Tapılacak Kadın" gibi önemli oyunlarda sahne aldı. Lale Oraloğlu Tiyatrosu'nda da saat 6 temsillerinde yer aldı.

Gong Tiyatrosu ve Seslendirme Çalışmaları

1961 yılında Gong Tiyatrosu'nu kurarak Türk tiyatrosuna büyük katkılarda bulundu. Ayrıca, "Hababam Sınıfı" serisinde Tarık Akan ve Ahmet Arıman'ın, "Selvi Boylum Al Yazmalım" filminde ise Kadir İnanır'ın seslendirmelerini yaptı.

Vefatı ve Mirası

Pekcan Koşar, 16 Eylül 2005'te Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki yazlık evinde hayatını kaybetti. Cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Koşar'ın unutulmaz eserleri arasında "Çayhane", "Gökteki Kaldırımlar", "Misafir" gibi tiyatro oyunları ve "Yaz Evi", "Mutlu Günler", "Ruhsar" dizileri ile "Lejyon Dönüşü", "Kocamın Nişanlısı" gibi film projeleri bulunmaktadır.

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