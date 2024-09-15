5. Gaziantep Opera ve Bale Festivali Heyecanla Başladı

5. Gaziantep Opera ve Bale Festivali Başladı

Gaziantep, leziz yemeklerinin yanı sıra, kültürel etkinlikleriyle de dikkat çekiyor. Bu yıl beşincisi düzenlenen Gaziantep Opera ve Bale Festivali, GastroANTEP Kültür Yolu Festivali çerçevesinde sanatseverlerle buluştu.

Festival Açılışı ve Konserler

Festival, Şahinbey Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından gerçekleştirilen Senfonik İncesaz konseriyle başladı. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, festivalle ilgili olarak, bilgi verdi.

Tan Sağtürk’ten Açıklamalar

Tan Sağtürk, yaptığı açıklamada, “Kültür Yolu Festivali ile festival ağlarını genişletmiş olduk. Bu yılki etkinliklerimiz, Antalya Aspendos Opera Bale Festivali ile aynı zamana denk geldi.” dedi. Açılış konserinin ardından gençlerin ilgisini çekecek Bremen Mızıkacıları gösterisinin de gerçekleşeceğini ifade etti.

Gaziantep’in Sanat Potansiyeli

Sağtürk, Gaziantep'in sahip olduğu sahne olanaklarını övgüyle karşıladı. “Sanatçılarımız ve teknik ekibimiz burada çok etkilendi. Gazianteplilerin çok şanslı olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki yıl, 6. Opera ve Bale Festivali’ni bu heyecanla gerçekleştirmeyi planlıyoruz.” diye ekledi.

Gaziantep Opera ve Bale Festivali'nin, Gaziantep'in kültürel zenginliklerini daha da ön plana çıkarması bekleniyor. Etkinliklerin detayları ve program akışı merakla bekleniyor.

GastroANTEP Kültür Yolu Festivali kapsamında 5. Gaziantep Opera ve Bale Festivali, konserlerle başladı. Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü Tan Sağtürk, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.