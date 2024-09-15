3. Uluslararası Yörük Türkmen Festivali Antalya'da Coşkuyla Tamamlandı

Antalya'da 3. Uluslararası Yörük Türkmen Festivali

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Yörük Türkmen Festivali, Antalya'da başarılı bir şekilde sona erdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, festival boyunca Yörük kültürünün eşsiz ögeleri tanıtıldı.

Kültür Atmosferi

Üç gün süren etkinlik, halk oyunları, geleneksel müzikler, yöresel giysiler, el sanatları ve yerel lezzetler ile renklendi. Festival alanında kurulan çadırlar, Yörük derneklerinin gelenek ve göreneklerini tanıttığı bir platform haline geldi.

Uluslararası Katılım

19 farklı ülkeden gelen Yörükler ve Türkmenler, kendi kültürel miraslarını sergileyerek festivale büyük bir renk kattı.

Etkinliklerin Zirve Noktası

Festivalin son gününde, Döşemealtı ilçesindeki Düzlerçamı Karaman Piknik Alanı'nda birçok etkinlik düzenlendi. Ziyaretçiler, halk oyunları, müzik performansları ve atlı gösterilerin yanı sıra, sporcuların gerçekleştirdiği okçuluk, kılıç ve akrobasi gösterilerini de ilgiyle izledi.

Konsere Yoğun İlgi

Bu unutulmaz etkinlik, popüler sanatçılar Tuğçe Kandemir, Ali Aksoy, Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı'nın Türk Halk Müziği Orkestrası ile Mevlüt Öz ve Ümran Özdemir'in verdiği konserlerle grand finale ulaştı.

, kültürel mirasın yaşatılması ve tanıtılması açısından önemli bir platform olmayı sürdürüyor.

Antalya'da bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Yörük Türkmen Festivali tamamlandı. Festivalin son gününde Döşemealtı ilçesi Düzlerçamı Karaman Piknik Alanı'nda halk oyunları, müzik gösterileri ve atlı gösteriler gerçekleştirildi. Sporcuların at üzerindeki okçuluk, kılıç ve akrobasi gösterileri ilgiyle izlendi.

Antalya'da bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Yörük Türkmen Festivali tamamlandı. Festivalin son gününde Döşemealtı ilçesi Düzlerçamı Karaman Piknik Alanı'nda halk oyunları, müzik gösterileri ve atlı gösteriler gerçekleştirildi. Sporcuların at üzerindeki okçuluk, kılıç ve akrobasi gösterileri ilgiyle izlendi.

Antalya'da bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Yörük Türkmen Festivali tamamlandı. Festivalin son gününde Döşemealtı ilçesi Düzlerçamı Karaman Piknik Alanı'nda halk oyunları, müzik gösterileri ve atlı gösteriler gerçekleştirildi. Sporcuların at üzerindeki okçuluk, kılıç ve akrobasi gösterileri ilgiyle izlendi.

Antalya'da bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Yörük Türkmen Festivali tamamlandı. Festivalin son gününde Döşemealtı ilçesi Düzlerçamı Karaman Piknik Alanı'nda halk oyunları, müzik gösterileri ve atlı gösteriler gerçekleştirildi. Sporcuların at üzerindeki okçuluk, kılıç ve akrobasi gösterileri ilgiyle izlendi.

Antalya'da bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Yörük Türkmen Festivali tamamlandı. Festivalin son gününde Döşemealtı ilçesi Düzlerçamı Karaman Piknik Alanı'nda halk oyunları, müzik gösterileri ve atlı gösteriler gerçekleştirildi. Sporcuların at üzerindeki okçuluk, kılıç ve akrobasi gösterileri ilgiyle izlendi.