10 dakikada çayınızın kahvenizin yanında kekiniz hazır! Kışın vazgeçilmez lezzeti havuçlu tarçınlı kek

Sadece 10 dakikada enfes bir kış keki yapmak ister misiniz? İşte tam da aradığınız tarif sizinle! Acil misafirleriniz için mükemmel bir seçenek olan havuçlu tarçınlı kek tarifi ile çayınızın ya da kahvenizin yanında lezzet şöleni yaşayabilirsiniz. Bu pratik ve lezzetli tarif, misafirlerinizi etkilemenin garantisi. Havuçlu tarçınlı kekiniz eşsiz tadıyla herkesin dilinde olacak. Bu pratik tarif ile kış günlerinde unutulmaz bir lezzet sunmaya hazır olun! Konuklarınızın tarifini sormaktan kendilerini alıkoyamayacakları harika lezzette havuçlu tarçınlı kek tarifi…

HAVUÇLU TARÇINLI KEK TARİFİ MALZEMELERİ

3 tane yumurta



1 su bardağı ölçüsünde sıvı yağ



1.5 su bardağı ölçüsünde toz şeker



1 su bardağı ölçüsünde yoğurt



2 paket kabartma tozu



1 paket vanilya



1 su bardağı ölçüsünde rendelenmiş havuç



1 su bardağı ölçüsünde ceviz içi



1 tatlı kaşığı ölçüsündetarçın



2.5 su bardağı ölçüsünde un





HAVUÇLU TARÇINLI KEK TARİFİ YAPILIŞI