10 dakikada çayınızın kahvenizin yanında kekiniz hazır! Kışın vazgeçilmez lezzeti havuçlu tarçınlı kek

Acil misafiriniz geliyorsa kış kekiniz bizden! Sadece 10 dakikada hazırlayabileceğiniz, hem pratik hem lezzetli havuçlu tarçınlı kek tarifiyle misafirlerin aklını başından alacaksınız. Herkesin muhakkak tarifini soracağı havuçlu tarçınlı kek tarifi…

10 dakikada çayınızın kahvenizin yanında kekiniz hazır! Kışın vazgeçilmez lezzeti havuçlu tarçınlı kek
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Sadece 10 dakikada enfes bir kış keki yapmak ister misiniz? İşte tam da aradığınız tarif sizinle! Acil misafirleriniz için mükemmel bir seçenek olan havuçlu tarçınlı kek tarifi ile çayınızın ya da kahvenizin yanında lezzet şöleni yaşayabilirsiniz. Bu pratik ve lezzetli tarif, misafirlerinizi etkilemenin garantisi. Havuçlu tarçınlı kekiniz eşsiz tadıyla herkesin dilinde olacak. Bu pratik tarif ile kış günlerinde unutulmaz bir lezzet sunmaya hazır olun! Konuklarınızın tarifini sormaktan kendilerini alıkoyamayacakları harika lezzette havuçlu tarçınlı kek tarifi…

HAVUÇLU TARÇINLI KEK TARİFİ MALZEMELERİ 

  • 3 tane yumurta
  • 1 su bardağı ölçüsünde sıvı yağ
  • 1.5 su bardağı ölçüsünde toz şeker
  • 1 su bardağı ölçüsünde yoğurt
  • 2 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • 1 su bardağı ölçüsünde rendelenmiş havuç
  • 1 su bardağı ölçüsünde ceviz içi
  • 1 tatlı kaşığı ölçüsündetarçın
  • 2.5 su bardağı ölçüsünde un

HAVUÇLU TARÇINLI KEK TARİFİ

HAVUÇLU TARÇINLI KEK TARİFİ YAPILIŞI 

  1. Yumurtaları ve şekeri derin bir kasede homojen bir karışım elde edene kadar güzelce çırpın. 
  2. Şekerler iyice eriyene kadar çırpmaya devam edin. 
  3. Ardından sırasıyla yağı, yoğurdu, kabartma tozunu, vanilyayı, cevizi ve tarçını ekleyerek tekrar iyice karıştırın. 
  4. Son aşamada unu ekleyin ve karışımı homojen bir kıvama gelene kadar iyice harmanlayın. 
  5. Hazırladığınız kek hamurunu önceden yağladığınız kek kalıbına dökün. 
  6. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 25 dakika kadar pişirin. Kekinizi kontrol ederek kürdan testi yaparak pişirme süresini ayarlayabilirsiniz. Afiyet olsun!
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