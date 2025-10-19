10. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı 'Gel ve hayatı anla' temasıyla devam ediyor

Kahramanmaraş'ta 10. Uluslararası Kitap Fuarı, üçüncü gününde söyleşi, imza ve çok sayıda yayınevi standıyla kitapseverleri ağırlıyor. Etkinlikler 26 Ekim'e kadar sürüyor.

Yayın Tarihi: 19.10.2025 16:06
Güncelleme Tarihi: 19.10.2025 16:06
10. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı 'Gel ve hayatı anla' temasıyla devam ediyor

10. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı 'Gel ve hayatı anla' temasıyla devam ediyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Gel ve hayatı anla" temalı Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı, üçüncü gününde kitapseverleri ağırlamaya devam ediyor.

Fuarda hangi yayınlar yer alıyor?

Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarda; roman, şiir, deneme, hikaye, araştırma, sanat, tarih, eğitim, biyografi, çocuk ve yemek gibi pek çok türdeki kitap, yayınevlerinin stantlarında okuyucuların beğenisine sunuluyor.

Söyleşi ve imza etkinlikleri

Fuar kapsamında düzenlenen söyleşi ve imza etkinlikleriyle kitapseverler, yazarlarla bire bir bir araya geliyor. Katılımcılar, yazarların eserleri ve edebiyat üzerine doğrudan iletişim kurma fırsatı buluyor.

Kahramanmaraş Edebiyat Sanat Derneği Başkan Yardımcısı ve yazar Zekeriya Çakabey, AA muhabirine yaptığı açıklamada kitap fuarlarının yazarlarla okuyucular arasında köprü görevi gördüğünü vurguladı. Çakabey, "Teknoloji geliştikçe ve ulaşılabilirliği arttıkça çocuklarımızın buna bağımlılığı her geçen gün artıyor. Kitaplarla onlara dokunmak ve bazı şeyleri anlatmak istiyoruz. Burada kitap fuarlarına olan ilgi çok güzel. İnşallah tüm kitapseverlere kendimizi ve kitaplarımızı en iyi şekilde anlatırız." dedi.

İstanbul'dan fuar için gelen yazar Mahmut Elgörmüş ise Anadolu'da kitap okuma eğiliminde hızlı bir artış gözlemlediğini belirtti.

Ailesiyle birlikte Afşin ilçesinden fuara gelen 2. sınıf öğrencisi Hatice Rüya Karabulut, kitap okumayı ve yazmayı sevdiğini söyleyerek stantları gezip kitap aldığını ifade etti.

Öte yandan, fuarda Dulkadiroğlu ilçesindeki Fatih İlkokulu öğrencileri, kendi eserlerinin yer aldığı "Fatih’in Çocukları" adlı kitabın tanıtımını yaptı.

Fuar, 26 Ekim'e kadar kitapseverleri ağırlamayı sürdürecek.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Gel ve hayatı anla"...

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Gel ve hayatı anla" temalı Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı, üçüncü gününde kitapseverleri ağırlıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Gel ve hayatı anla"...

İLGİLİ HABERLER

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muğla'da 8. Tarhana Festivali Saburhane Meydanı'nda Düzenlendi
2
10. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı 'Gel ve hayatı anla' temasıyla devam ediyor
3
Antalya DOB, 'Yevgeni Onegin' ile Sezonu Kapalı Gişe Açtı
4
En konuşkan burçlar belli oldu! 5 burç konuşmayı her şeyden çok seviyor
5
Yüksek elektrik faturalarına son! Bu yöntemi bilen fatura derdinden kurtuluyor
6
17 Aralık’ta Burçlar Sizi Neler Bekliyor? Aşk, İş, Eğitim, Dostluk…
7
4. Borçka Uluslararası Tiyatro Festivali Artvin'de Başladı

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)