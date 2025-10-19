10. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı 'Gel ve hayatı anla' temasıyla devam ediyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Gel ve hayatı anla" temalı Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı, üçüncü gününde kitapseverleri ağırlamaya devam ediyor.

Fuarda hangi yayınlar yer alıyor?

Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarda; roman, şiir, deneme, hikaye, araştırma, sanat, tarih, eğitim, biyografi, çocuk ve yemek gibi pek çok türdeki kitap, yayınevlerinin stantlarında okuyucuların beğenisine sunuluyor.

Söyleşi ve imza etkinlikleri

Fuar kapsamında düzenlenen söyleşi ve imza etkinlikleriyle kitapseverler, yazarlarla bire bir bir araya geliyor. Katılımcılar, yazarların eserleri ve edebiyat üzerine doğrudan iletişim kurma fırsatı buluyor.

Kahramanmaraş Edebiyat Sanat Derneği Başkan Yardımcısı ve yazar Zekeriya Çakabey, AA muhabirine yaptığı açıklamada kitap fuarlarının yazarlarla okuyucular arasında köprü görevi gördüğünü vurguladı. Çakabey, "Teknoloji geliştikçe ve ulaşılabilirliği arttıkça çocuklarımızın buna bağımlılığı her geçen gün artıyor. Kitaplarla onlara dokunmak ve bazı şeyleri anlatmak istiyoruz. Burada kitap fuarlarına olan ilgi çok güzel. İnşallah tüm kitapseverlere kendimizi ve kitaplarımızı en iyi şekilde anlatırız." dedi.

İstanbul'dan fuar için gelen yazar Mahmut Elgörmüş ise Anadolu'da kitap okuma eğiliminde hızlı bir artış gözlemlediğini belirtti.

Ailesiyle birlikte Afşin ilçesinden fuara gelen 2. sınıf öğrencisi Hatice Rüya Karabulut, kitap okumayı ve yazmayı sevdiğini söyleyerek stantları gezip kitap aldığını ifade etti.

Öte yandan, fuarda Dulkadiroğlu ilçesindeki Fatih İlkokulu öğrencileri, kendi eserlerinin yer aldığı "Fatih’in Çocukları" adlı kitabın tanıtımını yaptı.

Fuar, 26 Ekim'e kadar kitapseverleri ağırlamayı sürdürecek.

