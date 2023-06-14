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100 liranın arkasında kimin resmi var? 100 TL'nin arkasında kim var? 100 TL'lik banknot paraların arka yüzündeki kişiler

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100 liranın arkasında kimin resmi var? 100 TL'nin arkasında kim var? 100 TL'lik banknot paraların arka yüzündeki kişiler
Türk lirası banknotlarında yer alan kişilerin resimleri, Türkiye'nin tarihinde önemli roller oynamış kişilerden seçilmiştir. Ancak, 100 TL banknotunun arkasında resim bulunmamaktadır. 100 TL banknotunun arka yüzünde, Osmanlı döneminden kalma bir saray, yani Topkapı Sarayı'nın resmedildiği bir tasarım bulunmaktadır. Peki 100 TL'nin arkasında kim bulunuyor? İşte detaylar...

Türk bestekar Itrî'nin resmi yer almaktadır. Itrî, asıl ismi Buhurizade Mustafa olan ve çiçekçilik-meyvecilikle uğraştığı için Itrî lakabını alan bir Türk bestekardır.

ITRÎ KİMDİR?

itri

Itrî, Klâsik Türk Musikisi repertuvarının en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilen Neva Kâr'ı bestelemiştir. Bu eser, makamsal geçişleri, zengin ezgileri ve orijinalliğiyle öne çıkar ve bir başyapıt olarak değerlendirilir. Kâr'ın sözleri ünlü İranlı şair Hafız-ı Şîrâzî'ye aittir. Ayrıca, "Tûti-i mûcize-gûyem ne desem lâf değil" adlı Segâh Yürük Semaisi de Itrî'ye ait bir eser olup, çok bilinen ve sıkça seslendirilen bir yapıttır. Bu eserin güftesi ise Nefî'ye aittir.

Itrî'nin eserleri genellikle büyük formlarda yer almaktadır, küçük formda (şarkı, türkü, köçekçe vb.) eserlerine ise günümüze kadar ulaşılamamıştır. Ayrıca, Itrî'nin dini müzik alanında da önemli eserleri bulunmaktadır. Bu eserler arasında Segah Bayram Tekbiri, Segah Salat-ı Ümmiye, Cuma Salatı, Dilkeş-haveran Gece Salası ve Rast Mevlevi "Na't-ı Mevlana" gibi eserler meşhurdur ve İslam dünyasında tanınmaktadır.

Itrî'nin müzikal mirası, Türk müziği ve kültürü için önemli bir değeri temsil etmektedir. Eserleri, Türk müziğinin zenginliği ve çeşitliliği üzerinde etkili olmuş ve günümüzde hala icra edilmektedir.

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