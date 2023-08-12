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100 yaşına kadar yaşamak istiyorsanız bu önerileri dikkate alın!

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100 yaşına kadar yaşamak istiyorsanız bu önerileri dikkate alın!
Uzun süre sağlıklı yaşamak isteyen insanlar uzmanların açıklamalarını merakla araştırıyor. 100 yaşına kadar yaşamak için bu dört öneri yeterli! Tüm detaylar haberimizde.

101 yaşındaki uzman nörolog uzun süre yaşamanın sırlarını açıkladı! Bu dört öneriyi dinleyen 100 yaşına kadar yaşar! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

100 YAŞINA KADAR YAŞAMAK İÇİN ÖNERİLER

Uzun süre sağlıklı yaşamak isteyen insanlar için ilk olarak tamamen emekli olmamak öneriliyor. Uzman Nörolog Tucker tamamen emekli olmanın uzun yaşamayı etkilediğini söylüyor. Yaşlandıkça dünyayla daha çok ilgilendiğini belirten Tuvker insanların keyif aldıkları işi yapmalarının önemini anlatıyor. Tucker insanların uzun yaşlara kadar sağlıklı şekilde yaşaması için diğer bir etkenin de genç hissetmek olduğunu söylüyor. 

100 yaşına kadar yaşamak için öneriler

Tucker yürüyüş yapmanın önemini vurgularken kendisini yaşıtlarından daha genç hissettiğini ve ölmekten hiç korkmadığını söylüyor. Tucker her sabah kalkarak işe gitmenin yanında haftada birkaç gün egzersiz yapmanın da çok önemli olduğunu söylüyor. Dışarıda koştuğunu söyleyen Tucker artık evinde koşu bandında koştuğunu ve egzersiz zor olsa da pes etmediğini söylüyor. Tucker uzun süre yaşamanın bir diğer etkisinin de sevgi dolu bir ilişki olduğunu söylüyor ve hayattaki nefreti ve gerginliği bırakmanın uzun yaşamak üstünde önemli etkileri olduğunu söylüyor. 

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