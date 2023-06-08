12-25 yaş arası gençlere müjde verildi! Ücretsiz yapılacak: e-Devlet'ten hemen başvurun

Başvuruların değerlendirilmesi sırasında, ailelerin aylık net gelirleri 8.506 TL'nin altında olanlar, yüksek not ortalamasına sahip olanlar ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı gençlik merkezine üye olanlar önceliklendirilecektir. Ayrıca, başvuranlar arasında şehit ve gazi yakınları da doğrudan kampa yerleştirilecektir.

SİGORTA HİZMETİ SUNULACAK





Katılımcıların kamptaki tüm ihtiyaçları, ulaşım dahil olmak üzere Bakanlık tarafından karşılanacaktır. Ayrıca, katılan gençlerin seyahatleri süresince ve kampta geçirdikleri süre boyunca seyahat ve sağlık sigortası da sağlanacaktır.

Haberde belirtildiğine göre; sağlık hizmeti de poliçe kapsamında sunulacaktır. Başvurular, gencizbiz.gsb.gov.tr adresinden veya e-Devlet üzerinden elektronik başvuru yoluyla yapılacaktır.

Kampta deniz, doğa ve çadır organizasyonlarının yanı sıra çeşitli sosyal, kültürel ve spor faaliyetleri düzenlenecektir. At biniciliği, paintball, okçuluk, mini golf, rafting, trekking, futbol, basketbol ve voleybol müsabakalarının yanı sıra el sanatları, halk oyunları, kişisel gelişim, kitap okuma, tiyatro ve müzik gibi etkinliklerle stres atma fırsatı sunulacaktır. Ayrıca, sık sık mangal keyfi de yapılacaktır.

5 ile 7 gün arasında değişen sürelerde gerçekleştirilecek kamplar, Aydın, Antalya, Hatay, Afyonkarahisar, Trabzon, Kastamonu, Mersin, Rize, Kocaeli, Sakarya, Samsun, İstanbul, Konya, Bitlis, Gaziantep ve Bursa'da düzenlenecektir.

Kampçılar, kamp alanına ulaşım için katıldıkları ilin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından sağlanan otobüslerle taşınacaklardır. Kamplarda doktor veya ambulans hizmeti de sunulacaktır. Kamp aktivitelerinin verimli olabilmesi için cep telefonu kullanımı, serbest zamanlarda izin verilen sınırlar dahilinde olacaktır.