12. Antakya Uluslararası Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu

12. Antakya Uluslararası Film Festivali Ödül Töreni

Hatay'da Ansam Kültür Derneği ve Fotofilm Sanat Merkezi tarafından düzenlenen 12. Antakya Uluslararası Film Festivali, ödül töreni ile sona erdi. Ödül töreni, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Festivalin Detayları

Festival Başkanı Mehmet Oflazoğlu, bu yıl 12'ncisini düzenledikleri festivale 40 ülkeden katılım olduğunu ve 70 filmin gösterim fırsatı bulduğunu belirtti. Oflazoğlu, film gösterimlerinin depremzede çocuklara destek sağlamak amacıyla konteyner kentte yapıldığını ifade ederek, "Sanat iyileştirir; çocuklarımızın iyi olması, toplumun geleceği için hayati önem taşıyor. Bu nedenle, festivaliminde önceliğini çocuklara verdik. Çocuklarımızın gülümsemesi, bizleri de mutlu etti," şeklinde konuştu. Oflazoğlu, festivale katkıda bulunan sanatçılara ve destek verenlere teşekkür etti.

Ödül Kazananlar

Törende, Uzun Metraj Film Yarışması'nda "En İyi Film" ve "En İyi Yönetmen" ödülleri Derun filmiyle Müge Uğurlar'a verildi. "En İyi Senaryo" ve "Yeşilçam Özel" ödüllerinin sahibi ise Yakamoz filmiyle Ali Kerem Gülermen oldu. "En İyi Görüntü Yönetmeni" ödülü Son Akşam Yemeği filmiyle Veli Kuzlu'ya, "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü Son Akşam Yemeği filmindeki performansıyla Engin Şenkan'a, ve "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü ise Derun filmindeki rolüyle Hatice Aslan'a verildi.

Hatay'da Ansam Kültür Derneği ve Fotofilm Sanat Merkezi tarafından düzenlenen 12. Antakya Uluslararası Film Festivali ödül töreniyle son buldu. Festivalin ödül töreni, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Hatay'da Ansam Kültür Derneği ve Fotofilm Sanat Merkezi tarafından düzenlenen 12. Antakya Uluslararası Film Festivali ödül töreniyle son buldu. Festivalin ödül töreni, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.