12. Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali Bursa'da Açıldı

12. Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali'nin Açılış Galası Bursa'da

Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali'nin açılış galası, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği işbirliğiyle gerçekleştirildi. Bu yıl 12'ncisi düzenlenen festival, "Türk'ün Ataları" alt başlığıyla izleyiciyle buluştu. Açılış töreni Barış Manço Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Festival teması ve gösterimler

Festivale katılan kısa filmler, Metehan, Bilge Kağan, Alp Arslan, Alaeddin Keykubat, Osman Gazi, Fatih Sultan Mehmet ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi tarihin önemli isimlerinin hayatlarını tema olarak işledi. Organizasyon kapsamında 5 kısa filmin gösterimi yapıldı.

Açılış konuşmaları

Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, törendeki konuşmasında bir festivalin gelenekselleşmesinin tecrübe, kararlılık, irade ve inanç gerektirdiğini vurguladı. Özer, sinema için "dünya üzerinde son yüzyılda keşfedilmiş ve topluma hitap eden en güçlü yayın" ifadesini kullandı ve şöyle dedi: "Bu kısa film festivali özellikle Türkiye'de ve uluslararası alanda 12 yıldır devam etmesi bakımından çok önemli. Türkiye'de tasavvufu, insani değerleri ön plana alan, yaşatan belki de ilk ve tek kısa film festivali."

Özer, yarışmada her sene bir tema belirlendiğini, temaların seçildiği yıl açısından özel anlam taşıdığını belirtti ve festivalin bu seneki temasına ilişkin şunları kaydetti: "19 Eylül bizim için ne ifade ediyor biliyor musunuz? Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs kuşatmasını yaptığı tarih. 2 Ekim'de de Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü fethediyor. Bu film festivali, 2 yıl önce Selahaddin Eyyubi filminin başrol oyuncusu Gassam Mesut'u onur konuğu olarak Bursa'ya getirdi. Yani bir değer varsa biz hep burada yaşatmaya çalışıyoruz. İnşallah 838'inci yılında Kudüs'ün fethedildiği bir zamanda ve dönemde inşallah Kudüs tekrar bu zulümden kurtulacak ve gelecek insanlığın ve insana inananların olacak."

Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği Başkanı Eda Sürmeli ise festival yılına "Mazinle tanış" adını verdiklerini ve yılı Türk tarihinin 7 büyük şahsiyetine ithaf ettiklerini belirtti. Sürmeli, derneğin sinema yoluyla öz değerleri yaşatmaya devam edeceğini vurguladı ve konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı: "Bu amaca ortak olan başta Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Sinema Genel Müdürlüğümüze, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'na, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüze ve sizlerle buluşmamıza vesile olan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a çok teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından festival kapsamında çekilen 5 kısa filmin gösterimi yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği işbirliğiyle bu sene 12'ncisi düzenlenen "Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali"nin açılış galası yapıldı.