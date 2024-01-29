129 TL'ye battaniye olur mu demeyin! ŞOK market o tarihte deste deste getirecek

Şok Marketlerde o tarihte büyük indirim kampanyası olacak. Hangi tarihlerde indirim başlıyor? Hangi ürünlerde indirim olacak? Tüm detaylar haberimizde.

O MARKETTE ŞOK İNDİRİM!

Şok Marketlerde büyük indirim kampanyası başlıyor. 24 Ocak 2024 tarihi için aktüel katalog yayımlanmış bulunmaktadır.

Yeni yılın Ocak ayının ortasında ŞOK indirimli kataloğunu yayımladı. Bir çok ürün uygun fiyatlarla raflarda yerini alacak. Pamuklu battaniye, pijama takımları, bere gibi daha bir çok ürün kampanyaya dahil olacak. 24 Ocak 2024 Çarşamba günü için fiyat listesi yayımlandı. Çeşitli ürünler uygun fiyatlarla müşteriler için satışta olacak.