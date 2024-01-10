15-21 Ocak Aslan burcu yorumu: 21 Ocak’ta Güneş-Plüton kavuşumu Aslan burçlarını nasıl etkiler?

Duygu Demir: 15-21 Ocak burç yorumları

11 Ocak'ta yeni bir ay başlıyor. 21 Ocağa kadar Plüton Oğlak burcunu terk edecek. Kova burcuna girecek. Bu yılın sonunda Plüto'nun son bir Oğlak ziyareti daha olacak. Ayrıldığı burçların konularını tamamen sonlandırmak için daha keskin enerjiler taşır. Plüton toplumu ilgilendiren konuları Kolektif enerjiyi ifade eder. Bireysel hayatlarımızda da çok uzun zamanlar, 2008 yılından beri, 14 yıllık konuları, çözmeye çalıştığımız temaları bitirme aşamasındayız. Plüton bizi güçlü kılan, hırslı yapan, çalıştıran, yapmak istediği şeyleri elde eden bir duruma sokan bir gezegen. Bu süreçte Oğlak burcunda ilerliyordu. Oğlak burcu kariyerle, finansal planlamayla toplumda bir konum kazanmakla güçlü olmakla alakalı. Şimdi ise burayı bırakıp, 21 Ocak sabahı saat 3 civarında, Kova burcuna geçiyor. Bu geçiş de özgürlük, bağımsızlık arayan, teknoloji ile yakından ilgilenen, insani yardım konularını daha çok ön plana çıkaran enerjiye dönüştürecek. Bizler de bireysel hayatlarımızda 15 yıldır çabaladığımız, bir düzen oluşturmak, para kazanmak, hiyerarşide konum edinmek için mücadele ettiğimiz şeyleri bir kenara atıp, unumu eledim eleğimi astım deyip hayatımda farklı şeyler arayacağız. 21 Ocağa kadar zorlu zamanlar olabilir.

Aslan burcu 21 Ocak'a kadar neler yaşayacak?

Aslan burcu ve yükselen aslan burcu olanlar, 21 Ocak'a kadar çok önemli bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde sadece kişisel hayatlarımız değil, toplumsal konular da büyük bir değişim ve dönüşüm yaşayacak. 21 Ocak'a kadar oğlak burcunun son derecelerinde ilerleyen gezegenler, genel olarak zorlayıcı, keskin ve sert etkiler yaratacak. Bu dönemi bir blokaj dönemi olarak nitelendirebiliriz. Bu süreçte iş, sağlık ve günlük yaşam koşullarımızla ilgili konular ön plana çıkacak. Lütfen sağlığınıza ekstra dikkat edin. Özellikle kemik, eklem, iskelet sistemi, diş, tırnak gibi vücudun daha sert dokularıyla ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda iş yerinde de hiyerarşik yapı, yönetici, ast-üst ilişkileri gibi konularda değişiklikler olabilir. Bazı işler sona erebilir, yeni işler başlayabilir, uzun süredir uğraştığınız işlerde aksilikler çıkabilir, iş arkadaşlarınızın hayatlarında zorluklar olabilir. Yani genel olarak çalışma düzenimizle ilgili sıkıntılı, baskılı ve sert durumlarla karşılaşabiliriz. 11 Ocak'ta yeni Ay meydana gelecek. Bu yeni Ayda sizleri güçlü gördüğümü söyleyebilirim. Ancak iletişime çok dikkat etmeniz gerekiyor. İnsanlarla doğru, uyumlu ve ılımlı bir iletişim kurmaya çalışın. Kavgalara, gürültülere, gerginliklere, sert hamlelere girmeden sakin bir şekilde durumu yönetmeye çalışın. Bu size daha iyi sonuçlar getirecektir. Ayrıca 19-20 Ocak'ta ticari anlamda fırsatlar yakalayabileceğiniz son dakika hamleleri yapabilirsiniz. Fakat 21 Ocak'ta gerçekleşecek güneş-pluto kavuşumu beni endişelendiriyor. Bu yüzden bu 2-3 günlük süreci lütfen dikkatli bir şekilde geçirin. İşinize daha çok odaklanın, ilişkilerde sert sözler sarf etmeyin, finansal olarak riskli işlere girmeyin. Ama kariyer planlaması, günlük hayat, sağlık ve iş koşullarıyla ilgili konularda dikkatli olun. Gökyüzü bize bunları söylüyor 21 Ocak'a kadar sevgili aslan burçları.