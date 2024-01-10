15-21 Ocak Balık burcu yorumu: Plüton'un Oğlak burcundan ayrılması Balık burcunu nasıl etkileyecek?

Duygu Demir: 15-21 Ocak burç yorumları

11 Ocak'ta yeni bir ay başlıyor. 21 Ocağa kadar Plüton Oğlak burcunu terk edecek. Kova burcuna girecek. Bu yılın sonunda Plüto'nun son bir Oğlak ziyareti daha olacak. Ayrıldığı burçların konularını tamamen sonlandırmak için daha keskin enerjiler taşır. Plüton toplumu ilgilendiren konuları Kolektif enerjiyi ifade eder. Bireysel hayatlarımızda da çok uzun zamanlar, 2008 yılından beri, 14 yıllık konuları, çözmeye çalıştığımız temaları bitirme aşamasındayız. Plüton bizi güçlü kılan, hırslı yapan, çalıştıran, yapmak istediği şeyleri elde eden bir duruma sokan bir gezegen. Bu süreçte Oğlak burcunda ilerliyordu. Oğlak burcu kariyerle, finansal planlamayla toplumda bir konum kazanmakla güçlü olmakla alakalı. Şimdi ise burayı bırakıp, 21 Ocak sabahı saat 3 civarında, Kova burcuna geçiyor. Bu geçiş de özgürlük, bağımsızlık arayan, teknoloji ile yakından ilgilenen, insani yardım konularını daha çok ön plana çıkaran enerjiye dönüştürecek. Bizler de bireysel hayatlarımızda 15 yıldır çabaladığımız, bir düzen oluşturmak, para kazanmak, hiyerarşide konum edinmek için mücadele ettiğimiz şeyleri bir kenara atıp, unumu eledim eleğimi astım deyip hayatımda farklı şeyler arayacağız. 21 Ocağa kadar zorlu zamanlar olabilir.

Balık Burcu İçin Büyük Değişim Zamanı

Sevgili balık ve yükselen balık burçları, 21 Ocak’a kadar çok ilginç bir dönemden geçiyoruz. Hepimizi etkileyecek olan büyük bir değişim, plüton’un oğlak burcunu terk etmesiyle gerçekleşiyor. Bu da 11. evinizi, yani sosyal çevrenizi ve hedeflerinizi ilgilendiren alanı etkiliyor. Bazılarınız zaten uzun zamandır bakış açınızı ve hedeflerinizi değiştiriyorsunuz ve yeni bir hayat kurmak için adımlar atıyorsunuz. Uzun vadeli düşünceleriniz, hedefleriniz ve beklentileriniz artık size uygun olmayan yönleri var ve bunları fark ediyorsunuz. Yeni olanlara yer açmak için bir inşa süreci yaşıyorsunuz. Çünkü satürn sizin burcunuzda ve 11 Ocak’taki yeni ayda da sizinle olacak. Daha sağlam bir temel oluşturmak için artık geride bırakmanız gereken şeyleri belirleyecek ve şunu yapacağım bunu yapmayacağım diyeceksiniz. Bu süreçte finansal durumunuz da önemli olacak. Hedefleriniz var ama bunları gerçekleştirmek için ne kadar para harcamanız gerektiği ve nasıl kazanacağınız konusunda akıllıca kararlar vermeniz gerekecek. Kendi paranızı kazanmak sizin için değerli olacak. 21 Ocak’a kadar bazı şeylerin artık sizin için eskisi kadar önemli olmadığını anlayacak ve yüzleşip geride bırakarak ilerleyeceksiniz.

Sosyal Çevrenizde Değişiklikler Olabilir

Bu süreçte sosyal çevrenizde de bazı değişiklikler yaşayabilirsiniz. Bazı insanlarla yollarınızı ayırmak isteyebilirsiniz. Bazılarıyla aranızda hoşunuza gitmeyen durumlar veya koşullar oluştuğunda, olayı sonlandırmayabilirsiniz. Bazı arkadaşlarınızın hayatlarında büyük dönüşümler veya değişimler olabilir. Eskiden ait olduğunuzu düşündüğünüz bazı gruplar veya ekipler size artık keyif vermeyebilir. Mesela yoga yaptığınız veya manevi konuları paylaştığınız bir ekip vardır ve bu insanlarla bağınızı kaybettiğinizi hissedersiniz. Bu süreçte akışına bırakın, giden gitsin, biten bitsin. Kendi paranıza, yapmak istediklerinize ve değişen hedeflerinize nasıl ulaşabileceğinize odaklanın. İlişkiler konusunda sizi yoran bir durum yok ama kendinize odaklandığınız için ilişkiyi çok önemsemeyebilirsiniz. Bu süreçte akışına bırakın, her şey 21 Ocak’tan sonra hayatınızda bambaşka bir yön alacak. Sevgili balık burçları, hayallerinizin sorumluluğunu almayı unutmayın.