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15 il için tehlike çanları çaldı! AFAD duyurdu: Çok sert geçecek

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15 il için tehlike çanları çaldı! AFAD duyurdu: Çok sert geçecek
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan en son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre, Türkiye'nin 15 ilinde şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği için 'turuncu' kodlu uyarı verdi. Ayrıca, diğer 15 il için de yağışlı hava koşulları sebebiyle 'sarı' kodlu uyarı yapıldı. Ayrıntılar haberimizde...

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün 15 ilde "turuncu" kod, diğer 15 ilde ise "sarı" kod ile yağış uyarısı verildi. Turuncu kodla uyarılan iller Artvin, Bartın, Bolu, Düzce, Giresun, Kastamonu, Karabük, Kocaeli, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Trabzon ve Zonguldak olarak belirlendi. Sarı kodla uyarılan iller ise Amasya, Bilecik, Bursa, Erzincan, İstanbul, Tokat, Bayburt, Yozgat, Ardahan, Yalova, Sivas, Kars, Gümüşhane, Erzurum ve Çorum oldu.

AFAD O İLLERDE YAŞAYANLARA SMS GÖNDERDİ

afad

AFAD, uyarı verilen illerdeki Valilik ve İl AFAD Müdürlüklerine bilgilendirme mesajları gönderdi. Ayrıca, turuncu kodla uyarılan 15 ilde yaşayan tüm vatandaşlar da SMS yoluyla bilgilendirildi.

Bu önlemler, yağışların neden olabileceği olumsuz etkilerin minimize edilmesi ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması amacıyla alınmaktadır. Vatandaşların AFAD'ın uyarılarını dikkate almaları, yetkililerin yönlendirmelerine uymaları önemlidir. Halkın güvenliği ve korunması her zaman öncelikli bir konudur ve AFAD, bu tür durumlarda vatandaşları bilgilendirmek için etkin iletişim yöntemlerini kullanmaktadır.

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