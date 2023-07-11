15 il için tehlike çanları çaldı! AFAD duyurdu: Çok sert geçecek

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün 15 ilde "turuncu" kod, diğer 15 ilde ise "sarı" kod ile yağış uyarısı verildi. Turuncu kodla uyarılan iller Artvin, Bartın, Bolu, Düzce, Giresun, Kastamonu, Karabük, Kocaeli, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Trabzon ve Zonguldak olarak belirlendi. Sarı kodla uyarılan iller ise Amasya, Bilecik, Bursa, Erzincan, İstanbul, Tokat, Bayburt, Yozgat, Ardahan, Yalova, Sivas, Kars, Gümüşhane, Erzurum ve Çorum oldu.



AFAD O İLLERDE YAŞAYANLARA SMS GÖNDERDİ





AFAD, uyarı verilen illerdeki Valilik ve İl AFAD Müdürlüklerine bilgilendirme mesajları gönderdi. Ayrıca, turuncu kodla uyarılan 15 ilde yaşayan tüm vatandaşlar da SMS yoluyla bilgilendirildi.

Bu önlemler, yağışların neden olabileceği olumsuz etkilerin minimize edilmesi ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması amacıyla alınmaktadır. Vatandaşların AFAD'ın uyarılarını dikkate almaları, yetkililerin yönlendirmelerine uymaları önemlidir. Halkın güvenliği ve korunması her zaman öncelikli bir konudur ve AFAD, bu tür durumlarda vatandaşları bilgilendirmek için etkin iletişim yöntemlerini kullanmaktadır.