15. Kocaeli Kitap Fuarı Sona Erdi: 1 Milyon 48 Bin 426 Ziyaretçi

15. Kocaeli Kitap Fuarı 'Anadolu Mayası' temasıyla sona erdi; 9 günde 515 yayınevi, 600'den fazla yazar ve 1 milyon 48 bin 426 ziyaretçi ağırladı.

Yayın Tarihi: 12.10.2025 21:18
Güncelleme Tarihi: 12.10.2025 21:18
15. Kocaeli Kitap Fuarı sona erdi

'Anadolu Mayası' temasıyla 9 günlük kültür şöleni

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı, 4 Ekim'de Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezinde başlayarak 9 gün boyunca kitapseverlerin yoğun ilgisini çekti.

Fuarda 515 yayınevi, sahaf ve sivil toplum kuruluşu yer alırken, 1000'in üzerinde panel, söyleşi ve imza etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında 600'den fazla yazar fuara konuk oldu ve ziyaretçilere zengin bir program sunuldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada fuarın bu yılki temasına ilişkin şunları söyledi: "600'ün üzerinde yazarla dolu dolu bir kitap şöleni yaşattık. Geçen yıl 1 milyon 23 bin ziyaretçi ağırlamıştık. Bu yıl da 1 milyonu aştık."

Yavuz, fuarda Filistin ve Gazze'yi de unutmadıklarını belirterek, 7 Ekimde özel etkinlikler düzenlediklerini ifade etti. Yavuz ayrıca, "Başarılı bir organizasyon geçti. Sadece Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin değil, Kocaeli'deki yayınevlerinin, misafir yayınevlerinin, yazarlarımızın hepsinin sahiplendiği bir kitap fuarı oldu. Kitap fuarını sadece kitap satışı yapılan bir alan gibi değerlendirmiyoruz. Burası muazzam bir kültür şöleni." diye konuştu.

Organizasyon yetkilileri tarafından verilen son rakamlara göre Kocaeli Kitap Fuarı'nı 1 milyon 48 bin 426 kişi ziyaret etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 15'incisi düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı sona erdi.

