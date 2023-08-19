17 Ağustos'ta beklenen Marmara depreminin tarihi belli oldu! Ünlü profesörden uykuları kaçıran sözler

17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümünde, Bilim Akademisi Üyesi ve Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, gelecekteki olası Marmara depremini değerlendirerek korkutan açıklamalarda bulundu.

NACİ GÖRÜR TARİH VERDİ





Görür, 17 Ağustos depreminin ardından 30 yıl içinde yeni bir 7 ve üzeri büyüklükte bir depremin beklendiğini ifade etti. "Dolayısıyla 30 yıl dediğin zaman işte sonu 2029 gelir. Bu şekilde biz de 24 seneyi nihayet geçirdik. Depremin olma periyodunun sonlarına doğru geliyoruz" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Naci Görür, olası Marmara depremi ile ilgili endişe verici bir diğer haberi paylaştı. 17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümünde, Bilim Akademisi Kurucu Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bu kez tarih vererek uyarılarda bulundu. Görür, 17 Ağustos depreminin ardından yapılan araştırmaların zamanın daraldığını gösterdiğini vurgulayarak, İstanbul'daki ekip ve afet yönetimiyle mücadelenin yetersiz olabileceğini dile getirdi. Acilen depreme karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti.

2004 yılında yapılan bir araştırmayı hatırlatan Görür, ABD'li jeofizikçi Tom Parsons'un Marmara depreminin zamanlaması üzerine yaptığı çalışmaya değindi. Görür, "1999 depremlerinde Marmara Denizi'nde yürütülen araştırmaların başkanı olarak görev aldım. Bu projeleri Avrupa Birliği fonlarıyla gerçekleştirdik. Parsons'un çalışmaları da 99 depremlerinden sonra Marmara'da 7 ve üzeri bir depremin olma olasılığının yüzde 64 olduğunu ortaya koydu" dedi.

Prof. Dr. Naci Görür, 2004 yılında yapılan bu çalışmanın önemine vurgu yaparak, 2029 yılının Marmara depremi için kritik bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Her yıl Anadolu'nun Batı'ya doğru 2.5 santimetre ilerlediğine dikkat çeken Görür, 24 yıl içinde en az 50 santimetre stres biriktiğini söyledi. Bu birikimle birlikte deprem olasılığının arttığını belirtti.

Prof. Dr. Naci Görür, olası bir Marmara depreminin etkileri konusunda uyarılarda bulunurken, İstanbul'un hazırlıksız olduğunu ve büyük bir kaos yaşanabileceğini dile getirdi. İstanbul'un plansız bir şekilde geliştiğini ve gecekondu yapılaşmasının yaygın olduğunu vurguladı. Acil yardım ve destek ihtiyacının Marmara Bölgesi'nin dışından gelmesi gerektiğini belirterek, İstanbul'un deprem sonrası kendi kendine yardım edemeyeceğini ifade etti.

Prof. Dr. Naci Görür, 1967 Adapazarı depremi sonrasında Marmara Bölgesi'ne yönelik uyarıların yapıldığını ancak yeterli önlemlerin alınmadığını vurgulayarak, deprem kültürünün geliştirilmesi ve deprem dirençli kentlerin inşa edilmesi gerektiğini söyledi. Yerel seçimlerde depreme hazırlık konusunun gündeme getirilmesi çağrısında bulunan Görür, devlet projesi şeklinde bağımsız bir afet bakanlığının oluşturulması gerektiğini ve siyasi çıkarların önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı.

NACİ GÖRÜR KİMDİR?

6 Mayıs 1954 doğumlu olan Görür, Türkiye'nin deprem uzmanlarından biridir. İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü mezunu olan Görür, 1981 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı.

Deprem araştırmaları ve risk analizleri alanında ulusal ve uluslararası düzeyde önemli çalışmalar yürütmüştür. Özellikle Marmara Denizi bölgesindeki deprem aktivitesi ve riskleri konusunda önemli çalışmalar yapmış ve kamuoyunu bilgilendirmiştir. Ayrıca 1999 yılında meydana gelen Marmara Depreminin ardından bölgedeki deprem riskini ve olası senaryoları açıklamıştır.

Naci Görür, Türkiye Bilimler Akademisi üyesi olarak bilimsel çalışmalarına devam etmiş ve deprem konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasına katkı sağlamıştır. Medya ve kamuoyu ile iletişim kurarak deprem riskine dikkat çekmeye çalışmış ve halkın deprem hazırlığı yapması gerekliliğini vurgulamıştır.