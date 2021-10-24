17 mıknatıs yutan minik Murat, operasyonla kurtarıldı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan Özdemir ailesinin 19 aylık bebekleri Murat Özdemir, geçtiğimiz hafta aniden rahatsızlandı ve ailesi tarafında hastaneye kaldırıldı. Hastanede çekilen röntgen filminde bebeğin midesinde çok sayıda bir yabancı cisme rastlandı.
Ameliyatı yapan Doç. Dr. Halil Kocamaz, çocukların mıknatıs yutmasının aslında çok tehlikeli bir durum olduğunu belirterek aileleri bu konuda sürekli uyardıklarını söyledi. Murat bebeğin midesindeki mıknatısların yaklaşık 1 aydır çocuğun midesinde olabileceği düşüncesine vardıklarını söyleyen Doç. Dr. Kocamaz, bu durumun fark edilmemesi durumunda midedeki deliğin büyüme ihtimali olduğunu ve bunun da hayati sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.