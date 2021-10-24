17 mıknatıs yutan minik Murat, operasyonla kurtarıldı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan Özdemir ailesinin 19 aylık bebekleri Murat Özdemir, geçtiğimiz hafta aniden rahatsızlandı ve ailesi tarafında hastaneye kaldırıldı. Hastanede çekilen röntgen filminde bebeğin midesinde çok sayıda bir yabancı cisme rastlandı.

Ailesinin Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne yatırdığı çocukları Murat Özdemir, burada hemen tedavi altına alındı. Burada yapılan tetkiklerde ise Murat bebeğin midesinde çok sayıdaolduğu anlaşıldı. Çocuk Gastroenteroloji Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil Kocamaz'ın tedavisini üstlendiği minik Murat, hemen ameliyata alındı ve midesinde bulunan 5 milimetre boyutundaki 17 adet mıknatıs, başarılıla çıkarıldı. Murat bebeğin yuttuğu mıknatısların birbirine yapıştığı ve bilezik şeklini aldığı görülürken, mıknatısların midesini de deldiği belirlendi.

Ameliyatı yapan Doç. Dr. Halil Kocamaz, çocukların mıknatıs yutmasının aslında çok tehlikeli bir durum olduğunu belirterek aileleri bu konuda sürekli uyardıklarını söyledi. Murat bebeğin midesindeki mıknatısların yaklaşık 1 aydır çocuğun midesinde olabileceği düşüncesine vardıklarını söyleyen Doç. Dr. Kocamaz, bu durumun fark edilmemesi durumunda midedeki deliğin büyüme ihtimali olduğunu ve bunun da hayati sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.