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17 mıknatıs yutan minik Murat, operasyonla kurtarıldı

Denizli'de yaşayan Özdemir ailesinin 19 aylık çocukları Murat'ın midesinde birbirlerine yapışmış 17 adet mıknatıs olduğu görüldü. Minik Murat, midesindeki mıknatıslardan geçirdiği operasyonla kurtuldu.

24 Ekim 2021 Pazar 20:04
17 mıknatıs yutan minik Murat, operasyonla kurtarıldı
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan Özdemir ailesinin 19 aylık bebekleri Murat Özdemir, geçtiğimiz hafta aniden rahatsızlandı ve ailesi tarafında hastaneye kaldırıldı. Hastanede çekilen röntgen filminde bebeğin midesinde çok sayıda bir yabancı cisme rastlandı. 


Ailesinin Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne yatırdığı çocukları Murat Özdemir, burada hemen tedavi altına alındı. Burada yapılan tetkiklerde ise Murat bebeğin midesinde çok sayıda mıknatıs olduğu anlaşıldı. Çocuk Gastroenteroloji Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil Kocamaz'ın tedavisini üstlendiği minik Murat, hemen ameliyata alındı ve midesinde bulunan 5 milimetre boyutundaki 17 adet mıknatıs, başarılı operasyonla çıkarıldı. Murat bebeğin yuttuğu mıknatısların birbirine yapıştığı ve bilezik şeklini aldığı görülürken, mıknatısların midesini de deldiği belirlendi. 

Ameliyatı yapan Doç. Dr. Halil Kocamaz, çocukların mıknatıs yutmasının aslında çok tehlikeli bir durum olduğunu belirterek aileleri bu konuda sürekli uyardıklarını söyledi. Murat bebeğin midesindeki mıknatısların yaklaşık 1 aydır çocuğun midesinde olabileceği düşüncesine vardıklarını söyleyen Doç. Dr. Kocamaz, bu durumun fark edilmemesi durumunda midedeki deliğin büyüme ihtimali olduğunu ve bunun da hayati sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.


Son Güncelleme: 24.10.2021 20:04
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Anahtar Kelimeler:
DenizliOperasyonMurat özdemir19 Aylık BebekMıknatıs
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