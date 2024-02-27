18 yaşını dolduranlara büyük imkan! Devlet Su İşleri yüksek maaş ile KPSS'siz iş fırsatı

DSİ’den Kastamonu’ya Özel İstihdam Projesi: Zirai Sulamacı Pozisyonu İçin İşçi Aranıyor!

Kastamonu’nun verimli topraklarını sulayacak, tarımın kalbini attıracak yeni bir Zirai Sulamacı aranıyor! Devlet Su İşleri, Kastamonu Sulama Birliği için tecrübeli bir işçi alımı gerçekleştirecek. Bu pozisyon için KPSS şartı aranmıyor ve 18 yaşını doldurmuş herkes başvurabilir. Adaylar, İŞKUR üzerinden online olarak başvuruda bulunabilecekler.







Devlet Su İşleri (DSİ), Kastamonu Sulama Birliği’nde görevlendirilmek üzere deneyimli bir Zirai Sulamacı arıyor. KPSS şartı olmadan gerçekleştirilecek bu alım, 18 yaş ve üzeri adaylar için açık olacak. İşte bu özel istihdam fırsatının detayları:

Devlet Su İşleri Personel Alım Başvuru Detayları ve Şartları:

Pozisyon: Zirai Sulamacı (Çiftçi - Tarla Ürünleri)

Deneyim: 6 Yıl

Başvuru Tarihleri: 27 Şubat - 4 Mart 2024

Başvuru Yöntemi: İŞKUR Online Başvuru

İş İlanı No: 00008113444

Kura Çekimi: 13 Mart 2024, Saat 15:00, Kastamonu 2. Noterlik Binası

Aranan Özel Nitelikler:

Beton işleri, kanal temizliği ve bakım onarımı konusunda yetenekli.

Sulama Birliklerinde en az 6 ay çalışmış olmak.

Gece vardiyasında çalışabilecek esneklikte.

B sınıfı ehliyet sahibi ve aktif araç kullanabilme.

Kastamonu Merkez’de ikamet eden veya bölge köylerini bilen.

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Bu fırsatı kaçırmayın ve Kastamonu’nun tarım potansiyelini en üst seviyeye çıkarmaya yardımcı olun! Detaylı bilgi ve başvuru için İŞKUR’un resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

İşe Alım Süreci: Kura Çekimleri İçin Hazırlıklar Başlıyor!





Türkiye İş Kurumu tarafından gönderilen isim listesi üzerinden işe alınacak personelin belirlenmesi için önemli bir adım atılıyor. Noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile adaylar arasından asıl ve yedek personel belirlenecek.

Kura çekiminde, İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından öncelikliler de dâhil olmak üzere ilan edilen kadro sayısı kadar asıl aday, ayrıca bu sayının 4 katı kadar da yedek aday belirlenecek. Bu adaylar, sınava tabi tutulmaksızın noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi ile belirlenecek.

Bu adım, işe alım sürecinin adil ve şeffaf bir şekilde yürütülmesini sağlayacak ve iş arayanlar arasında eşit bir fırsat sunacaktır. Kura çekiminin sonuçları, adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır.