2 bin lira için bacanağını bıçaklayarak öldürdü!

Bir kişinin ölümüyle sonuçlanan bıçaklı kavga olayı Adana Seyhan ilçesinde yaşandı.
Gelen bilgilere göre ilçede yaşayan ve bacanak olan İsmail Aka ve Sait T. arasında alacak verecek meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içinde arbedeye dönüşünce Sait T. yanındaki bıçağını çekti ve bacanağını bıçakladı. Kavga esnasında evde olan H.S isimli bir kişi de Sait T.'yi bıçakladı ve kayıplara karıştı.
İki bacanak arasında ki tartışmanın trafik kazası sonrasında aralarında bulunan 2 bin liralık alacak meselesi yüzünden çıktığı öğrenildi.
Öte yandan Sait T. yi bıçaklanan H.S'de polis tarafından kısa süre içinde yakalandı.H.S., yaşı küçük olduğu için çocuk şube müdürlüğüne götürüldü. Adliyeye sevk edilen Muhammet Sait T. ile H.S. tutuklandı.