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2 bin lira için bacanağını bıçaklayarak öldürdü!

Adana Seyhan ilçesinde bacanak olan iki kişi arasında ki alacak verecek meselesi kanlı bitti. İsmail Aka, bacanağı Muhammet Sait T. 2 bin lira alacak yüzünden bıçaklayarak öldürdü.

06 Mayıs 2021 Perşembe 11:11
2 bin lira için bacanağını bıçaklayarak öldürdü!
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Bir kişinin ölümüyle sonuçlanan bıçaklı kavga olayı Adana Seyhan ilçesinde yaşandı.

Gelen bilgilere göre ilçede yaşayan ve bacanak olan İsmail Aka ve Sait T. arasında alacak verecek meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içinde arbedeye dönüşünce  Sait T. yanındaki bıçağını çekti ve bacanağını bıçakladı. Kavga esnasında evde olan H.S isimli bir kişi de Sait T.'yi bıçakladı ve kayıplara karıştı.


Bu esnada kavgayı gören mahalledeki vatandaşlar durumu hemen polis ve 112 sağlık personeline bildirdi. Kısa süre içinde olay yerine gelen ekipleri ağır yaralanan iki bacanağı yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırdı. Ancak yaralılardan İsmail Aka hastanedeki doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Evdeki çocuk tarafından bıçaklanan diğer bacanağın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İki bacanak arasında ki tartışmanın trafik kazası sonrasında aralarında bulunan 2 bin liralık alacak meselesi yüzünden çıktığı öğrenildi. 

Öte yandan Sait T. yi bıçaklanan H.S'de polis tarafından kısa süre içinde yakalandı.H.S., yaşı küçük olduğu için çocuk şube müdürlüğüne götürüldü. Adliyeye sevk edilen Muhammet Sait T. ile H.S. tutuklandı.

 


Son Güncelleme: 06.05.2021 12:04
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Anahtar Kelimeler:
KavgaAdana
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