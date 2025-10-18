2. Uluslararası Yalova Film Festivali Ödül Töreniyle Sona Erdi

Yalova Valiliği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Uluslararası Yalova Film Festivali", Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül töreniyle tamamlandı. Törene kent protokolü, jüri üyeleri ve sinema sektöründen isimler katıldı.

Vali Hülya Kaya: "Kendi Hikayelerimizi Anlatmalıyız"

Ödül töreninde konuşan Vali Hülya Kaya, festivalin bir hayali gerçekleştirme mutluluğunu yaşattığını söyledi. Bir fikir etrafında bir araya gelinerek bugünlere gelindiğini vurgulayan Kaya, "Amerikan filmleriyle büyüyen Türkiye'nin ve insanının da anlatacak çok hikayeleri olduğunu" ifade etti.

Kaya, Amerikan filmlerinde kendisini bulamayan nesilden bugün kendi kimliğini ve değerlerini yansıtan hikayelere ihtiyaç duyulduğunu belirterek şunları kaydetti: "Şimdi bugün geldiğimiz noktada kültürün de sanatın da üretilmesinde aslında bizim benliğimizin yansıtıldığı, bizi biz yapan değerleri görebileceğimiz hikayelere ihtiyacımız var. Bu hikayeler bizde var."

Kaya, açılan yarışmalar ve festivaller sayesinde gençlerin alana girmesinin önemine dikkat çektiğini ve "binin üzerindeki başvuru" sayısını değerli bulduğunu söyledi. Yalova'nın Atatürk'ün önem verdiği, kültür ve sanatla öne çıkan bir kent olduğunu belirten Kaya, şehrin kültür ve sanatla yeniden yükseltilmesinin hedeflendiğini ekledi.

Ödüller ve Kazananlar

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen ödül töreninde ulusal ve uluslararası kategorilerde şu filmler ödüle layık görüldü:

Ulusal - Uzun Belgesel: "Işığın Hasadı" – Esin Özalp Öztürk

Ulusal - Kısa Belgesel: "Ağaç Adam" – Mehmet Ali Poyraz

Ulusal - Kısa Kurmaca: "Morî" – Yakup Tekintangaç

Ulusal - Kısa Öğrenci Filmleri: "Sakın Söyleme" – Ezgi Temel

Uluslararası - Uzun Belgesel: "The Lost Season" – Mehdi Ghanavati

Uluslararası - Kısa Belgesel: "Entre La Sal Y El Cielo (Between Salt and Sky)" – Felipe Rosa

Uluslararası - Kısa Kurmaca: "The Cascade" – Pablo Delgado

Uluslararası - Kısa Deneysel: "Cargo" – Gizem Tataroğlu

Uluslararası - Kısa Animasyon: "Jus d’orange" – Alexandre Athané

En İyi Kadın Oyuncu: Hazal Türesan

En İyi Erkek Oyuncu: Alican Yücesoy

En İyi Senaryo ve En İyi Yönetmen: "Döngü" – Erkan Tahhuşoğlu

Dereceye giren filmlerin ödülleri, Vali Hülya Kaya, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, kurum müdürleri, ilçe belediye başkanları, sinema sanatçısı Ahmet Yenilmez ve jüri üyeleri tarafından takdim edildi.

