20. Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat ve Turizm Festivali başladı

Ayvalık'ta 20. Uluslararası Zeytin Hasat ve Turizm Festivali, 'Turizmin değeri zeytinyağının başkenti Ayvalık'ta buluşalım' temasıyla kortej yürüyüşüyle açıldı.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 14:01
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 14:01
20. Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat ve Turizm Festivali başladı

20. Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat ve Turizm Festivali başladı

Turizmin ve zeytinciliğin buluşması kortejle açıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bu yıl 20'ncisi düzenlenen Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat ve Turizm Festivali başladı. Etkinlik, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ticaret Odası, Ayvalık Ticaret Borsası, Ayvalık Ziraat Odası ve Ayvalık Üreticileri Kooperatifi işbirliğiyle, Turizmin değeri zeytinyağının başkenti Ayvalık'ta buluşalım temasıyla gerçekleştiriliyor.

Festival açılışı, Dr. Fazıl Doğan Meydanı'ndan gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle yapıldı. Protokol üyelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaşın katıldığı yürüyüş, Talatpaşa Çarşısı güzergâhını takiben Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Ayvalık'ı Edremit Körfezi'nin incisi ve göz bebeği olarak tanımlayarak, etkinliğin bereketin simgesi zeytin için düzenlendiğini ifade etti. Ustaoğlu, Kur'an-ı Kerim'de zeytinden bahsedildiğini hatırlatarak bölgenin iklimi, toprak yapısı, tarihi ve kültürel mirasının Ayvalık'ı cazibe merkezi haline getirdiğini söyledi. Ayrıca zeytinin uluslararası arenada tanıtılması, kalitenin artırılması ve üreticinin emeğinin karşılığını alması için çalışıldığını; lisanslı depoculuğun bu çabaların en önemlilerinden olduğunu belirtti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ise tarım ve zeytinliğin zor bir emek gerektirdiğini vurguladı ve bu emeğin gelecek nesillere aktarılması için üreticinin hakkının korunmasının öncelik olduğunu kaydetti.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, festivalin yalnızca bir hasat kutlaması değil, yüzyıllardır kök salmış bir kültürün, emeğin ve barışın şöleni olduğunu vurguladı.

Ayvalık Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uçar da festivalin kentin ve yerel markaların tanıtımına önemli katkı sağlayacağını dile getirdi.

Festival dört gün boyunca paneller, tadım etkinlikleri, konserler, hasat uygulamaları ve kültürel faaliyetlerle sürdürülecek, bölgenin zeytin ve zeytinyağı kültürünü hem yerel hem de uluslararası ziyaretçilere tanıtacak.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, "Turizmin değeri zeytinyağının başkenti Ayvalık’ta buluşalım"...

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, "Turizmin değeri zeytinyağının başkenti Ayvalık’ta buluşalım" temasıyla bu yıl 20'ncisi düzenlenen Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat ve Turizm Festivali başladı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, "Turizmin değeri zeytinyağının başkenti Ayvalık’ta buluşalım"...

İLGİLİ HABERLER

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
4. Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali 30 Mayıs'ta Başlıyor
2
Bergama'da 4.500 Yıllık Tanrıça İdolü Bulundu
3
Ekim Ayındaki Güneş Tutulması Hakkında Tüm Merak Edilenler
4
Binlerce İUP aranıyor! İŞKUR’dan zam müjdesi! İUP’li maaşlarında son dakika artış
5
Farklı börek tarifi arayanlara müjde! İster patatesli ister kıymalı gazel böreği tarifi
6
Doğum yılınızın son rakamı kim olduğunuzu söylüyor! Öğrenenler dehşete düşecek
7
Renault, yeni elektrikli otomobiliyle Avrupa’yı salladı! Fiyatı sadece 844 bin lira!

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği