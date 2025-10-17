20. Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat ve Turizm Festivali başladı

Turizmin ve zeytinciliğin buluşması kortejle açıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bu yıl 20'ncisi düzenlenen Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat ve Turizm Festivali başladı. Etkinlik, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ticaret Odası, Ayvalık Ticaret Borsası, Ayvalık Ziraat Odası ve Ayvalık Üreticileri Kooperatifi işbirliğiyle, Turizmin değeri zeytinyağının başkenti Ayvalık'ta buluşalım temasıyla gerçekleştiriliyor.

Festival açılışı, Dr. Fazıl Doğan Meydanı'ndan gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle yapıldı. Protokol üyelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaşın katıldığı yürüyüş, Talatpaşa Çarşısı güzergâhını takiben Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Ayvalık'ı Edremit Körfezi'nin incisi ve göz bebeği olarak tanımlayarak, etkinliğin bereketin simgesi zeytin için düzenlendiğini ifade etti. Ustaoğlu, Kur'an-ı Kerim'de zeytinden bahsedildiğini hatırlatarak bölgenin iklimi, toprak yapısı, tarihi ve kültürel mirasının Ayvalık'ı cazibe merkezi haline getirdiğini söyledi. Ayrıca zeytinin uluslararası arenada tanıtılması, kalitenin artırılması ve üreticinin emeğinin karşılığını alması için çalışıldığını; lisanslı depoculuğun bu çabaların en önemlilerinden olduğunu belirtti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ise tarım ve zeytinliğin zor bir emek gerektirdiğini vurguladı ve bu emeğin gelecek nesillere aktarılması için üreticinin hakkının korunmasının öncelik olduğunu kaydetti.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, festivalin yalnızca bir hasat kutlaması değil, yüzyıllardır kök salmış bir kültürün, emeğin ve barışın şöleni olduğunu vurguladı.

Ayvalık Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uçar da festivalin kentin ve yerel markaların tanıtımına önemli katkı sağlayacağını dile getirdi.

Festival dört gün boyunca paneller, tadım etkinlikleri, konserler, hasat uygulamaları ve kültürel faaliyetlerle sürdürülecek, bölgenin zeytin ve zeytinyağı kültürünü hem yerel hem de uluslararası ziyaretçilere tanıtacak.

