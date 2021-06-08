2021 Babalar günü hangi tarihte, ne zaman kutlanacak?

Her senenın üçüncü haftası içerisinde kutlanan’nün bu sene ne zaman kutlanacağı sorusu merak ediliyor. Her babanın ve evlatlarının heyecanla beklediği Babalar Günü, bu sene 20 Haziran 2021 tarihinde kutlanacak.

İlk olarak Amerikan İç Savaşı’nda babası gazi olan Sonora Smart Dodd’un ortaya çıkardığı bir gün olan Babalar Günü’nde çocuklar babalarına çeşitli hediyeler alırlar. Bazen de güzel bir gün geçirmek amacıyla babasını tatile götüren evlatlar da olabiliyor. Bu hediyeler çiçek, kıyafet, yiyecek, ayakkabı gibi daha hesaplı ürünlerin yanında akıllı telefon, araba, televizyon, bilgisayar, bisiklet gibi nispeten daha pahalı hediyeler de olabiliyor. Bu sene Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle çocukların babalarını tatile götürmeleri veya beraber yemeğe çıkmaları gibi seçenekler maalesef mümkün olmayacak.