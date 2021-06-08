2021 Babalar günü hangi tarihte, ne zaman kutlanacak?

İlk olarak Amerikan İç Savaşı’nda babası gazi olan Sonora Smart Dodd’un ortaya çıkardığı bir gün olan Babalar Günü’nde çocuklar babalarına çeşitli hediyeler alırlar. Bazen de güzel bir gün geçirmek amacıyla babasını tatile götüren evlatlar da olabiliyor. Bu hediyeler çiçek, kıyafet, yiyecek, ayakkabı gibi daha hesaplı ürünlerin yanında akıllı telefon, araba, televizyon, bilgisayar, bisiklet gibi nispeten daha pahalı hediyeler de olabiliyor. Bu sene Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle çocukların babalarını tatile götürmeleri veya beraber yemeğe çıkmaları gibi seçenekler maalesef mümkün olmayacak.
Son Güncelleme: 08.06.2021 17:06