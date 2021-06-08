2021 Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı 2021 başvuru şartları nedir?

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Plis Akademisi Başkanlığı'nın bekçi alımlarına yönelik tarihleri araştırılmaya başlandı. En son İstanbul'da 400 personel alınaral bekçi alımı sağlanmıştı. Peki yeni başvuru tarihleri ne oldu? Bekçi başvuru tarihleri hangi tarihlerde olacak? Bekçi olmak için hangi şartları karşılamak gerekiyor? İşte detaylar...

Bekçi alımı ne zaman olacak?

Bekçi alımlarının ne zaman gerçekleşeceğine dair tarih verilmedi. Ancak İstanbul'da 400 bekçi alımı yapılmıştı. Bekçi alımlarıyla ilgili gelişmeleri sitemizden takip edebilirsiniz.

Peki bekçi alım şartları nelerdir?

Genel başvuru şartları

T.C. vatandaşı olmak,

En az ilkokul düzeyinde bir okuldan mezun olmak

Boy şartı olarak 1.67 m olan kişiler başvuru gerçekleştirebilir. Aynı zamanda boy ve kilo orantısına da dikkat edilmektedir. Bundan dolayı beden kitle endeksinin 18- 17 arasında bulunması gerekir.

Başvuru yapan kişinin bulunduğu ilde de en az bir sene boyunca ikamet etmesi şartı aranıyor. İlçe kapsamında verlen kontejanlarla ilçeye yöenlik oluşturulan ikamet şarına bakılmaktadır.

18 yaşını tamamlayanlar kişiler için yaş düzeltmelerinin yapılmasıyla düzeltmeden önceki yaşın dikkate alınacağı, başvuların başlangıç tarihinden beri 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün olamış olunması gerektiği şartı vardır.

Türk toplumunun telakkileri daikkate alınarak kötü şöhretli olarak bilinmemek.

Kamu haklarından mahrum edilmemek, ve hzimetlerinden mahrumiyet cezasına sahip olamyıp mahkum bulunmamak.

Memuriyete engel olacak bir durumda bulunmamak.

Silah taşımak ve sialhlı görev almak için hukuki bir engel taşımamak.

Emniyet Teşkilaı Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde yer alan şartlara uygun olmak.

Alkol, uyuşturucu yada uyarı madde kullanımı sbebiyle tedavi görmüş yada halen tedavi görüyor olmak.

Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri dışında, herhangi bir başka sebepten dolayı polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

Terör örgütlerine yönelik legal yada illegal yollardan eylemlerine toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak.

Başvuruda herhangi bir siyasi partiye yada siyasi partilerin yan kuruluşlarının üyesi olmamak