İstanbul 25°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
1447
ALTIN
521.264
DOLAR
8.5739
STERLİN
12.1558
EURO
10.4528
Deniz Seki nasıl zayıfladı? Deniz Seki bikinili fotoğrafı ile sosyal medyayı salladı!
Son Dakika
Deniz Seki nasıl zayıfladı? Deniz...
Denizli'de kızını silahla vuran baba tutuklandı
Denizli'de kızını silahla vuran baba...
FaceTime'dan yeni güncelleme! Android ve web desteği geliyor!
Son Dakika
FaceTime'dan yeni güncelleme! Android ve...
Kara mantar salgınından ölenlerin sayısı 370’e yükseldi
Kara mantar salgınından ölenlerin sayısı...

2021 Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı 2021 başvuru şartları nedir?

Pek çok kişi tarafından bekçi alımlarının ilişkin başvuru tarihleri araştırılıyor. En son İstanbul'da 400 personel alınarak bekçi alımı sağlanmıştı. Peki yeni başvuru tarihleri ne oldu? Bekçi başvuru tarihleri hangi tarihlerde olacak? Bekçi olmak için hangi şartları karşılamak gerekiyor? İşte detaylar...

08 Haziran 2021 Salı 16:54
2021 Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı 2021 başvuru şartları nedir?
Takip Et:

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Plis Akademisi Başkanlığı'nın bekçi alımlarına yönelik tarihleri araştırılmaya başlandı. En son İstanbul'da 400 personel alınaral bekçi alımı sağlanmıştı. Peki yeni başvuru tarihleri ne oldu? Bekçi başvuru tarihleri hangi tarihlerde olacak? Bekçi olmak için hangi şartları karşılamak gerekiyor? İşte detaylar...

Bekçi alımı ne zaman olacak?

Bekçi alımlarının ne zaman gerçekleşeceğine dair tarih verilmedi. Ancak İstanbul'da 400 bekçi alımı yapılmıştı. Bekçi alımlarıyla ilgili gelişmeleri sitemizden takip edebilirsiniz.

Peki bekçi alım şartları nelerdir?

Genel başvuru şartları

T.C. vatandaşı olmak,

En az ilkokul düzeyinde bir okuldan mezun olmak

Boy şartı olarak 1.67 m olan kişiler başvuru gerçekleştirebilir. Aynı zamanda boy ve kilo orantısına da dikkat edilmektedir. Bundan dolayı beden kitle endeksinin 18- 17 arasında bulunması gerekir.

Başvuru yapan kişinin bulunduğu ilde de en az bir sene boyunca ikamet etmesi şartı aranıyor. İlçe kapsamında verlen kontejanlarla ilçeye yöenlik oluşturulan ikamet şarına bakılmaktadır.

18 yaşını tamamlayanlar kişiler için yaş düzeltmelerinin yapılmasıyla düzeltmeden önceki yaşın dikkate alınacağı, başvuların başlangıç tarihinden beri 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün olamış olunması gerektiği şartı vardır.

Türk toplumunun telakkileri daikkate alınarak kötü şöhretli olarak bilinmemek.


Kamu haklarından mahrum edilmemek, ve hzimetlerinden mahrumiyet cezasına sahip olamyıp mahkum bulunmamak.

Memuriyete engel olacak bir durumda bulunmamak.

Silah taşımak ve sialhlı görev almak için hukuki bir engel taşımamak.

Emniyet Teşkilaı Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde yer alan şartlara uygun olmak.

Alkol, uyuşturucu yada uyarı madde kullanımı sbebiyle tedavi görmüş yada halen tedavi görüyor olmak.

Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri dışında, herhangi bir başka sebepten dolayı polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

Terör örgütlerine yönelik legal yada illegal yollardan eylemlerine toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak.

Başvuruda herhangi bir siyasi partiye yada siyasi partilerin yan kuruluşlarının üyesi olmamak 

 

 


Son Güncelleme: 08.06.2021 16:54
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BekçiTarihBaşvuruşart
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da 16 yaşında ki genç kız odasında ölü olarak bulundu
Antalya'da 16 yaşında ki genç kız odasında ölü olarak bulundu
Konya'nın Ilgın ilçesinde tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü!
Konya'nın Ilgın ilçesinde tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü!
Tarihte bugün ne oldu? 7 Haziran tarihinde hangi önemli olaylar oldu?
Tarihte bugün ne oldu? 7 Haziran tarihinde hangi önemli olaylar oldu?
Tekirdağ'da bir kişi evinde ölü bulundu!
Tekirdağ'da bir kişi evinde ölü bulundu!
İstanbul'da freni boşalan İETT otobüsü metro istasyonu inşaatına çarparak durdu
İstanbul'da freni boşalan İETT otobüsü metro istasyonu inşaatına çarparak durdu
İstanbul'da İETT otobüsü kaza yaptı!
İstanbul'da İETT otobüsü kaza yaptı!

Popüler Haberler

Apple İOS 15 ne zaman çıkacak? İOS 15 sürümü ile gelecek özellikleri neler?
macOS 12 Monterey yenilikleri neler
Zilkade ayı nedir? Zilkade ayında kılınacak namazlar ve Zilkade ayı ilk gece namazı kılınışı! Zilkade 9. gecesi kılınacak 2 rekat namaz
Çeşme Alaçatı icradan satılık dubleks mesken
Sedat Peker'in hangi tweetlerine erişim engeli geldi?
Masterchef Türkiye yayına ne zaman başlıyor? Masterchef 2021 1. bölüm fragmanı yayınlandı
1 Bitcoin kaç dolar? 9 Haziran Ethereum ve Dogecoin ne kadar oldu?
Şehit Jandarma Astsubay Egemen Öztürk nereli, kaç yaşında, evli mi?
2021 Karneler ne zaman verilecek? Okulların kapanacağı ve yaz tatili tarihi belli oldu mu?
Samsung Galaxy A72 özellikleri ve satış fiyatı
Şeyma Subaşı SYMS kripto para nedir? Şeyma Subaşı kimdir?
Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu kimdir?
2021 MEB LGS puan ve net hesaplama motoru
Forex piyasası nedir? Forex piyasalarında hangi işlemler yapılabilir? Forex kullanım rehberi
En uzun paragraf soruları çözme teknikleri
ATV Kuruluş Osman sezon finali ne zaman? Kuruluş Osman yeni sezonda devam edecek mi?
Masumlar Apartmanı İnci'nin ölüm sahnesi sezon finali
Masumlar Apartmanı yeni sezon ne zaman başlayacak? Trt 1 Masumlar Apartmanı 2. sezon tarihi
Maraşlı dizisi final mi yapacak? Maraşlı final bölümü ne zaman?
Exxen Leyla ile Mecnun yeni sezonda yeni Leyla kim olacak?
Çukur dizisine film çekilecek mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.