2021 Şevval ayı orucu ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Şevval ayı nedir?

Şevval ayı

Sözlükte Şevval, "yukarı kalkmak ve yükselmek’’ anlamına gelmektedir kameri takvimin Ramazan'dan sonra ve Zilkade'den önceki onuncu ayının adıdır. Rivayete göre bu Ay, İslamiyet öncesi Arab-ı bâide (Ad ve Semûd) döneminde dâbir, Arab-ı aribe döneminde vağıl (vağl) olarak adlandırılmıştır.Şevval adı ilk olarak Arab-ı Müsta'ribe döneminde kullanılmıştır ve İslam'dan sonra da kullanılmaya devam etmektedir.Şevval kelimesinin onuncu ayın adı olması farklı yorumlanmıştır.Hicri takvimin onuncu ayı Şevval'dir.

Şevval ayı ne zaman?

Şevval ayı hadisleri

Şevval ayı , 13 Mayıs 2021'de başlayıp ve 10 Haziran 2021'e kadar sürer. Şevval de hac ayının ilk ayıdır. Ramazan Bayramı sevinci sona erdikten sonra Şevval bazı faziletli ibadetlere sahiptir. Ramazan Bayramı’nın birinci günü oruç tutmak haram olarak geçmektedir.

Hz. Ebu Eyyub’dan (r.a.) dan rivayet edildiğine göre Güzeller Güzeli (s.a.v.) şöyle buyurmuştur “Bir kimse Ramazan-ı Şerif ayını oruçlu olarak geçirip arkasından Şevval ayında da 6 gün oruç tutarsa, bütün seneyi oruçlu geçirmiş gibi olur. (Müslim, Sıyam)

Ramazan orucu sonrası Şevval ayından 6 günlük oruç, dînen güzel ve hoş görülen bir sünnet olarak kabul edilmektedir. ancak farz ya da vâcip değildir. Fazîleti ve ecri büyük olduğundan dolayı bu 6 günlük oruç müslümana ,için resmiyet kazanmıştır. Hatta her kim, bu orucu tutarsa, kendisine tam bir yıllık oruç sevabı yazılıcağı bildirilmektedir.

Şevval ayı da oldukça önemli bir aydır. Şevval ayında oruç tutmanın sevapları hadislerde belirtilmiştir. Bu ayda tutulacak Orucun sevabı oldukça fazladır.