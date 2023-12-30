2022-2023 KPSS puanı olana Bakanlık'tan müjde var! Bu kadrolara çok sayıda memur alımı başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024'te 158 Uzman Yardımcısı İçin Personel Alımına Hazırlanıyor! İşte Tüm Detaylar:

Tarım ve Orman Bakanlığı, göze çarpan yeni bir memur alım ilanı ile karşımıza çıkıyor. 26 Aralık 2023 tarihinde duyurulan alımda, toplamda 158 Tarım ve Orman Uzman Yardımcısı kadrosu açılacak. Bu alım, 8. ve 9. derecedeki pozisyonlar için gerçekleşecek ve farklı branşlardaki adaylar, KPSS puanlarına göre değerlendirilecek. İşte başvuru şartları, pozisyon dağılımı ve diğer önemli ayrıntılar:

Başvuru Koşulları:

Adaylardan genel olarak 657 sayılı devlet memurları kanunu 48. maddesine uygun şartlar bekleniyor. Başvuracak adayların;

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

- Kamu haklarından yoksun olmaması,

- Görevini yerine getirmesine engel sağlık sorunlarına sahip olmaması,

- Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış veya muaf olması,

- Herhangi bir suç kaydının olmaması gibi temel şartları sağlaması gerekiyor.

















KPSS Şartı:

2022 ve 2023 KPSS sonuçları esas alınarak, "Tarım ve Orman Uzman Yardımcısı Nitelik Tablosu"nda belirtilen her bölüm için belirtilen KPSS puan türünden en az 70 puan alınması gerekiyor.

Yabancı Dil Sınavı Şartı:

Son beş yıl içinde İngilizce, Rusça veya Çince dillerinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) / Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan en az (D) düzeyinde puan alınması veya bunlara eşdeğer kabul edilen ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından onaylanmış uluslararası geçerliliği olan bir belgeye sahip olunması gerekiyor.

Yaş Sınırlaması:

Yarışma sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde otuz beş yaşını doldurmamış olmak şartı aranıyor.

Lisans Mezuniyet Şartı:

Adayların en az dört yıllık eğitim veren fakültelerden, "Tarım ve Orman Uzman Yardımcısı Nitelik Tablosu"nda belirtilen öğrenim dallarından birinden mezun olmaları ya da bu dallara denk kabul edilen yurt içinde veya yurt dışında tanınan yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekiyor.

Başvuru Süreci ve Tarihleri:

Başvurular, yalnızca online olarak, 2024 yılı Ocak ayında gerçekleştirilecek. Başvurular 8-29 Ocak 2023 tarihleri arasında alınacak ve adaylar başvurularını https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden tamamlayabilecekler.