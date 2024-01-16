2022 KPSS puanı olanlar hemen başvurabilir! Üniversiteye çeşitli branşlardan personel alımı yapılacak

Milyonlarca vatandaşın işsizlikten dert yandığı bu zamanda İnönü Üniversitesinden istihdam haberi geldi. Detaylar haberimizde...







İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 273 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI SÜRÜYOR

İnönü Üniversitesinden iş arayanlara yeni yılda güzel bir haber geldi. Tüm ayrıntılar haberimizde…

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 273 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI SÜRÜYOR.

Resmî Gazete'de yayımlanan duyuruya göre İnönü Üniversitesi'nde hemşire, sağlık teknisyeni, fizyoterapist, beslenme uzmanı, psikolog, biyolog, laboratuvar asistanı, mühendis, idari personel, analist, sistem programcısı, programcı, teknisyen istihdam edilecek. ve koruyucu pozisyonları. ve güvenlik ve destek personeli. Personel almak. Başvuru sahiplerinin genel ve özel başvuru koşullarını karşılaması gerekmektedir.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

















BAŞVURU TARİHLERİ VE YERİ

İnönü Üniversitesi'ne personel alım başvuruları, 29 Aralık - 12 Ocak tarihleri arasında doğrudan İnönü Üniversitesi Rektörlüğü İnsan Kaynakları Dairesi İdari Personel Ofisine yapılır.