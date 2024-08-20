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2023 Model Audi Araç İcradan Satılığa Çıkarıldı: İcra Dairesi Detayları Açıkladı

2023 model Audi marka araç, Ankara Batı İcra Dairesi tarafından icradan satılığa çıkarıldı. Araç detayları ve artırma bilgileri için haberimizi inceleyin.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 17:21
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 17:21
2023 Model Audi Araç İcradan Satılığa Çıkarıldı: İcra Dairesi Detayları Açıkladı

Ankara Batı İcra Dairesi, 2023 model Audi marka bir aracı icradan satışa sundu. Bir borç nedeniyle haczedilen bu lüks araç, detaylı inceleme ve artırma bilgileri ile alıcılarını bekliyor. Satış sürecine ilişkin tüm detaylara, şartlara ve görsellere erişim sağlanabilecek platformlar da açıklandı. Bu süreçte, araç ile ilgilenenler için kritik bilgiler haberimizde yer alıyor.

2023 Model Audi Araç İcradan Satılığa Çıkarıldı: İcra Dairesi Detayları Açıkladı

2023 MODEL AUDI ARAÇ İCRADAN SATILIYOR

Ankara Batı İcra Dairesi, bir borç nedeniyle 2023 model Audi marka bir aracı icradan satışa çıkarmış bulunuyor. Satışa çıkarılan bu araç, gerek marka değeri gerekse model yılı itibariyle dikkat çekiyor. Haczedilen araç, mavi renkte, dizel yakıt tipine sahip, otomatik vitesli ve oldukça yeni bir model olan 2023 Audi olarak tanımlanıyor. Aracın motor numarası DTP250180 ve şasi numarası WAUZZZF23RN007435 olarak belirtilmiş durumda.

MUHAMMEN BEDEL VE ÖZELLİKLER

Haczedilen Audi araç için belirlenen muhammen bedel 4.750.000 TL olarak açıklandı. Bu değer, aracın piyasadaki mevcut durumu ve özellikleri göz önünde bulundurularak belirlenmiş durumda. Aracın renk olarak mavi, yakıt türü olarak dizel, vites tipi olarak ise otomatik olması, alıcılar için cazip bir seçenek olabileceğini gösteriyor. Ayrıca aracın model yılı olan 2023, teknolojik yenilikler ve güncel donanımlarıyla öne çıkan bir özellik olarak değerlendiriliyor.

ARTIRMA TARİHLERİ VE SÜRECİ

Araç için icra süreci kapsamında iki ayrı artırma tarihi belirlendi. İlk artırma, 19 Eylül 2024 tarihinde saat 11:03'te başlayacak ve 26 Eylül 2024 tarihinde aynı saatte sona erecek. Bu süre zarfında, araç için yapılacak teklifler değerlendirilecek ve en yüksek teklifi veren kişi ya da kurum aracın yeni sahibi olma şansını yakalayacak.

İkinci artırma ise, ilk artırmada satış gerçekleşmezse 17 Ekim 2024 tarihinde saat 11:03'te başlayacak ve 24 Ekim 2024 tarihinde sona erecek. Bu ikinci artırma, ilk artırmada alıcı bulunamazsa devreye girecek bir süreç olarak planlanmış durumda. Her iki artırma da esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/4155 TLMT. sayılı dosya numarası ile takip edilebilecek.

ARACIN DETAYLARI VE SATIŞ ŞARTLARI

İcradan satışa sunulan bu 2023 model Audi araca ilişkin tüm detaylar, Ankara Batı İcra Dairesi tarafından kamuoyuna duyurulmuş durumda. Alıcı adayları, aracın detaylı görsellerine, teknik özelliklerine ve satış şartlarına esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden erişim sağlayabilecek. Ayrıca, artırma süreci ve diğer tüm şartlar da bu platformda yer alıyor. İlgilenenlerin, artırma başlamadan önce bu bilgilere göz atması ve gerekli değerlendirmeleri yapması öneriliyor.

LÜKS ARAÇ İÇİN FIRSAT

2023 model Audi marka aracın icradan satışa sunulması, lüks bir araç sahibi olmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Belirlenen muhammen bedel ve aracın sahip olduğu özellikler, potansiyel alıcılar için büyük bir avantaj sunuyor. İlgilenenlerin, artırma sürecine dahil olmadan önce tüm detayları incelemesi ve gerekli araştırmaları yapması önem arz ediyor. Araçla ilgili daha fazla bilgi almak ve satış sürecini yakından takip etmek isteyenler, esatis.uyap.gov.tr adresini ziyaret edebilirler.

Ankara Batı İcra Dairesi tarafından icradan satışa sunulan bu Audi araç, alıcılarını bekliyor. Süreç, tamamen şeffaf bir şekilde yürütülmekte olup, tüm bilgiler ilgili platform üzerinden erişilebilir durumda. Aracı incelemek ve artırmaya katılmak isteyenlerin belirlenen tarihlere dikkat etmeleri ve süreçte aktif rol almaları gerekiyor.


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