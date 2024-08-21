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2023 Model Renault Otomobil İcradan Satışta: İşte Detaylar ve Artırma Tarihleri

2023 model Renault marka bir otomobil, İnegöl İcra Dairesi tarafından icradan satışa çıkarıldı. Araç hakkında detaylı bilgiler, ihale tarihleri haberimizde

Yayın Tarihi: 21.08.2024 16:04
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 16:04
2023 Model Renault Otomobil İcradan Satışta: İşte Detaylar ve Artırma Tarihleri

İnegöl İcra Dairesi, bir borç nedeniyle 2023 model Renault marka bir otomobili icradan satışa çıkardı. Araç hakkında detaylı bilgiler, artırma tarihleri ve şartları esatis.uyap.gov.tr üzerinden incelenebilir. Bu haberimizde, otomobilin özellikleri ve artırma süreci hakkında tüm merak edilenleri bulacaksınız.

2023 Model Renault Otomobil İcradan Satışta: İşte Detaylar ve Artırma Tarihleri

ARAÇ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

İnegöl İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan araç, 2023 model bir Renault'dur. Elektrik motorlu ve gri renkte olan bu otomobil, hem genel görünümü hem de performans özellikleriyle dikkat çekiyor. Aracın özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Plaka: 16PF411
  • Model Yılı: 2023
  • Marka: Renault
  • Motor Numarası: 6AM402C089159
  • Şasi Numarası: VF1RCB00X71873946
  • Yakıt Tipi: Elektrik
  • Renk: Gri
  • Koltuk Sayısı: 5 (Sürücü dahil)
  • Araç Durumu: Genel görünüm itibariyle temiz ve bakımlı.
  • Koltuklar, Direksiyon ve Konsol: Araç içi koltuklar, direksiyon simidi ve ön konsol yeni durumda.
  • Lastik Durumu: Tekerlek lastikleri %20 aşınmış durumda.
  • Kaporta: Kaportada muhtelif boya çizikleri bulunmakta, ancak büyük bir hasar yok.
  • Araç Durumu: Araç hareket edebilecek ve trafiğe çıkabilecek durumda. Anahtar mevcuttur.

MUHAMMEN BEDEL VE İHALE BİLGİLERİ

Aracın muhammen bedeli 1.600.000 TL olarak belirlenmiştir. İcra dairesi tarafından yapılan değerlendirmelere göre araç, mevcut durumu ve özellikleriyle bu bedeli hak etmektedir. Araç, iki ayrı artırma sürecinde satışa sunulacaktır.

İLK ARTIRMA TARİHLERİ

Başlangıç Tarihi: 24 Eylül 2024 - 10:59
Bitiş Tarihi: 1 Ekim 2024 - 10:59

Bu tarihler arasında yapılacak olan artırmada, araç için teklif verebilirsiniz. Aracın satışı, bu süreçte en yüksek teklifi veren kişi ya da kurum tarafından gerçekleştirilecektir.

İKİNCİ ARTIRMA TARİHLERİ

Başlangıç Tarihi: 25 Ekim 2024 - 10:59
Bitiş Tarihi: 1 Kasım 2024 - 10:59

Eğer araç ilk artırmada satılamazsa, ikinci artırma süreci devreye girecektir. İkinci artırmada da benzer şekilde teklifler alınacak ve en yüksek teklifi veren kişi ya da kurum aracı satın alabilecektir.

ARACIN DURUMU VE DETAYLAR

Araç, genel görünüm itibariyle oldukça bakımlı bir durumda. İç aksamları yeni olan aracın, lastiklerinde %20 oranında aşınma bulunmakta. Kaportada ise çeşitli boya çizikleri mevcut, ancak bu çizikler büyük bir hasar teşkil etmemektedir. Araç, trafikte kullanılabilir durumda olup, anahtarı da mevcuttur.

ARTIRMA SÜRECİ VE ŞARTLAR

İlgili artırma süreci ve şartları hakkında detaylı bilgilere, esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/646 TLMT. sayılı dosya numarası ile ulaşılabilir. Artırmaya katılmak isteyenler, bu site üzerinden gerekli belgeleri inceleyip başvuru yapabilirler.

2023 model Renault marka bu araç, uygun fiyatı ve durumu ile dikkat çeken bir seçenek olarak öne çıkıyor. Eğer bu tür bir araç arayışındaysanız, icradan satışa çıkarılan bu otomobili değerlendirebilirsiniz. Araç hakkında daha fazla bilgi almak ve artırmaya katılmak için belirtilen tarihlerde İnegöl İcra Dairesi ile iletişime geçmeniz yeterli olacaktır.

İcra yoluyla uygun fiyata bir araç sahibi olma fırsatını kaçırmamak için artırma sürecine katılmanızı tavsiye ederiz. Unutmayın, detaylı bilgiler esatis.uyap.gov.tr adresinde yer almakta!

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