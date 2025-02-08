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2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

2025 yılında çalışan annelere sağlanacak destek ödemeleri aylık 25.808 TL'ye kadar yükselecek.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 11:33
2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Hükümetin kadınlara yönelik destekleri sürüyor. Hem çalışan hem de çocuk bakımı ile meşgul olan annelere sağlanan yeni destek ödemeleri ile yardım elini uzatıyor. "Aile Yılı" olarak ilan edilen 2025 yılı, çalışan anneler için daha fazla destek ve rahatlama vaat ediyor.

Destek Miktarları Artıyor

Bu özel yılda, çalışan annelere yönlendirilen destek ödemelerinde önemli artışlar uygulanacak. Doğum sonrası yarı zamanlı çalışma hakkını kullanan annelere, devlet tarafından sağlanan desteklerle aile bütçelerini rahatlatacak ödemeler yapılacak.

Yeni düzenlemelerle birlikte annelere sağlayan destek ödemeleri 25 bin 808 TL’ye kadar çıkıyor. Bu, iş yaşamını dengelemeye çalışan anneler ve çocuk bakım giderlerini azaltmak isteyen aileler için sevindirici bir gelişme.

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Yarı Zamanlı Çalışma Ödeneği Genişletildi

2025 yılı itibarıyla, iş kanunu kapsamında yarı zamanlı çalışma hakkı daha kolay hale getirilecek. Ayrıca, asgari ücretteki artışla birlikte yarı zamanlı çalışan annelere ödenen destek miktarları da önemli ölçüde yükselecek.

Çalışan Anneye Ödenecek Destek Tutarı

2025 yılında annelere 12 bin 904 TL olarak belirlenen aylık destek ödemeleri, daha önce 9 bin 925 TL idi. İlk doğumunu yaparak iki ay süreyle yarı zamanlı çalışan annelere toplamda 25 bin 808 TL ödenek verilecek.

Geçici İş Görmezlik Ödeneği Artış Gösterdi

Çalışan annelerin doğum izni süresince devletten aldığı geçici iş görmezlik ödeneği de artış gösterdi. Bu ödeme, asgari ücretteki artış oranına paralel olarak yükseldi. 6 hafta (112 gün) için ödenecek en düşük tutar 64 bin 725 TL olarak belirlendi; bu tutar daha önce 49 bin 784 TL idi.

Yarı Zamanlı Çalışma İzni Başvurusu

Yarı zamanlı çalışma hakkından faydalanmak isteyen annelerin, doğum izninin ardından başvurularını yapmaları gerekmektedir. Mevzuata göre, birinci çocuk için 60 gün, ikinci çocuk için 120 gün, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise 180 gün boyunca yarı zamanlı çalışma izni sağlanmaktadır. Ayrıca, annelerin destek alabilmeleri için doğum veya evlat edinme tarihinden önceki üç yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olmaları gerekmektedir.

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