2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

Ramazan Pidesi ve Ekmek Fiyatları 2025'te Yükseldi

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri olan pide fiyatları yavaş yavaş netleşmeye başladı. Son açıklama Bodrum'dan geldi ve dikkat çekici değişiklikler ortaya çıktı.

Bodrum'da Zam Üstüne Zam

Bodrum'da yapılan düzenlemeyle Mart ayında ramazan pidesinin fiyatı belirlendi. Artan maliyetler nedeniyle fırıncılar, ekmek ve pide fiyatlarına önemli ölçüde zam yapma kararı aldı.

Yeni fiyatlandırmaya göre, daha önce 200 gramı 10 TL olan ekmek, 240 grama çıkarılarak 15 TL'ye yükseltildi. Yani ekmeğe yüzde 50 oranında zam yapıldı. Ramazan pidesi ise 200 gramı 20 TL olarak belirlendi.

Bodrum Fırıncılar Derneği Açıklama Yaptı

Bodrum Fırıncılar Derneği Başkanı İbrahim Çelik, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Uzun süredir artan un, enerji ve işçilik maliyetleri nedeniyle fiyatlarda güncelleme yapma ihtiyacı duyduk. Özellikle Ramazan ayında tüketim bir hayli arttığı için bu dönemde fiyatların dengelenmesi oldukça önemliydi" dedi. Başkan, bu zammın artan maliyetler nedeni ile kaçınılmaz hale geldiğinin altını çizerken, kâr amacıyla hareket edilmediğini vurguladı.

Ramazan Hazırlıkları ve Toplumsal Dayanışma

Ramazan, yalnızca ibadet açısından değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve paylaşımın arttığı bir dönem olarak ön plana çıkmaya devam ediyor. Ancak bu yıl, artan fiyatlarla birlikte Ramazan sofralarının maliyetinin de yükselmesi bekleniyor. Pide fiyatlarına yapılan bu zamlar, vatandaşlar arasında tartışmalara yol açacak gibi görünüyor.