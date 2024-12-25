2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

ŞOK Eden Zam Resmi Gazete’de Yayımlandı

Türkiye, 2025 yılına girerken yeni zam gelişmeleri ile karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğlerle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı, idari para cezalarında rekor bir artış gerçekleştirdi. 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak bu zamların, vatandaşların cebini bir hayli yoracağı aşikar.

CEZALARDA YÜZDE 43,93’LÜK DEV ARTIŞ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın "2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yayımlanan tebliğ ile birlikte çevre kanununa aykırı davranışlar sergileyenlere uygulanacak para cezaları, %43,93 oranında artırıldı. Kararda, "Bu Tebliğin amacı; 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 33 üncü, 38 inci, 51 inci ve 562 nci maddelerinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının artırılmasıdır" denildi.

Uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmede, daha önce belirli bir miktarda ceza ödeyen bir işletmenin, aynı ihlali tekrarladığında neredeyse yarı yarıya daha fazla ödeme yapmak zorunda kalacağı belirtildi.

ETKİLENECEK OLAN ÇEVRE İHLALLERİ

Bu zam, gürültü kirliliğinden atık yönetimine, hava kirliliğinden su kirliliğine kadar birçok çevre ihlalini kapsamakta. İzinsiz atık depolama, çevreye zararlı madde salınımı, gürültü standartlarına uyulmaması gibi durumlar artık çok daha yüksek cezalarla sonuçlanacak.

TİCARET BAKANLIĞI ZAM KARARI DA RESMİ GAZETE’DE

Ticaret Bakanlığı tarafından da yeni bir karar alındı. "6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre 2025 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ" de Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yukarıda bahsi geçen tüm zamlar 1 Ocak 2025 itibari ile geçerli olacak. 2025 yılına girerken yürürlüğe girecek bu zamlar, çevre ve ticaret alanında faaliyet gösteren herkesin daha dikkatli olması gerekliliğini de ortaya çıkarmış bulunuyor.