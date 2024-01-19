22-28 Ocak Balık burcu bu hafta dolunayın etkisiyle aşk ve kariyerde neler olacak?

Duygu Demir: Balık burcu haftalık yorumu (22-28 Ocak 2024)

Sevgili balık ve yükselen balık burçları, Plüton artık kova burcunda ilerliyor. Bu da sizin için ikinci evinizde gerçekleşiyor ve ruhsal olarak sizi güçlendirip değiştirecek 20 yıllık bir dönem başlıyor. Yaptığınız her işle kolektife katkıda bulunacak ve onlara hizmet edeceksiniz. Bu süreçte iç dünyanıza, psikolojiye, metafiziğe daha fazla yönelebilirsiniz. Uzak yerlere gitmek ya da uzak coğrafyalarla ilgili işler yapmak isteyebilirsiniz. Kontrolünüz dışında olan bir alanda olduğunuz için 20 yıl boyunca bazı inişleriniz ve çıkışlarınız olabilir. Ama bu 20 yıl, ruhunuzu dönüştürecek bir yolculuk olacak.

Bu Hafta Neler Olacak?

Bu hafta güneş de kova burcuna geçiyor ve doğum gününüzden önce sizin için bir değerlendirme ve yeni hedefler belirleme zamanı olacak. Salı günü Venüs de oğlak burcuna giriyor. Merkür ve mars da burada ilerliyor. Bu da şu anlama geliyor: Değerlendirme aşamasındayken belki hemen bir şeyleri hayata geçirmek istemeyebilirsiniz. Ama sosyal çevrenizden gelen destekler, konuşmalar, yaşça büyük insanlardan alacağınız tavsiyeler size iyi gelecek. Ruhunuzu canlandıracak, güçlü, hızlı, dinamik, kariyer ve hedef odaklı bir enerji bulacaksınız. Değişimler istiyorsanız, özellikle kariyer ve hedeflerinizle ilgili değişimler istiyorsanız, sosyal çevrenizden ve yaşça büyük insanlardan yardım alabilirsiniz. O yüzden daha fazla konuşun, görüşün, davetlere katılın. Sosyal ağlar, linkedin gibi platformlar üzerinden insanlarla iletişim kurun.

Dolunay Etkisi

25 Ocak akşamı 20:54’te aslan burcunda bir dolunay meydana gelecek. Bu da çalışma ortamınızda bir takım değişiklikler, planlamalar, projelerin sonlanması veya başlaması anlamına geliyor. Güç mücadeleleri yaşanabilir, uluslararası konular gündeme gelebilir. Eğer iş arıyorsanız veya iş değiştirmek istiyorsanız, daha önce çalıştığınız insanlar veya mevcut iş ağınız size fırsatlar sunabilir. Sağlığınıza dikkat edin. Aslan burcu kalple, damarlarla, şekerle, tansiyonla, insülin direnciyle, sırt ağrılarıyla, kaburgalarla ilgili bir burç. Ayrıca aslan burcu baba figürüne, erkeklere de işaret ediyor. Belki bu konularda bazı sağlık sorunları yaşayabilirsiniz. Eğer böyle bir durum varsa, lütfen ihmal etmeyin ve kontrollerinizi yaptırın.

Aşk Hayatı

Bu hafta aşk hayatınızla ilgili pek fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Daha çok iş hayatınızla, hırslarınızla, konuşmalarınızla, paranızı yönetmekle ilgileneceksiniz. Sizin avantajınız şu ki, Venüs oğlak burcundan Jüpiter’e üçgen açı yapacak. Bu da sosyal çevrenizden tanışacağınız veya görüşeceğiniz birileri olabileceği anlamına geliyor. Haftanın ikinci yarısında, perşembe gününden sonra bu etki daha belirgin olabilir. Ama bunlar çok sakin ve mütevazi enerjiler. Umarım her şey gönlünüzce olur.