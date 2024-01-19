22-28 Ocak Başak burcu bu hafta dolunayın etkisiyle aşk ve kariyerde neler olacak?

Duygu Demir: Başak burcu haftalık yorumu (22-28 Ocak 2024)

Sevgili başaklar ve yükselen başaklar, önümüzdeki 20 yıl boyunca hayatınızda büyük değişiklikler yaşayacağınız bir döneme giriyorsunuz. Plüton kova burcuna, güneşimiz de kova burcuna geçti. Bu, odak noktanızın ve mücadele ettiğiniz konuların değişeceği anlamına geliyor. Plüton sizi hızlandıracak, heveslendirecek, dönüştürecek ama bazen de krizlerle karşı karşıya bırakacak. Sizin için hangi alanlara geçiyor? İşte bunlar: çalışma ortamı, iş düzeni, iş hayatı, günlük rutinleriniz ve sağlığınız.

Çalışma ve Sağlık

Bu alanlarda plütonun etkisiyle disiplinli ve dikkatli olmanız gerekecek. Çalışma hayatınızda sorumluluklarınız artacak, işlerinizi düzenli bir şekilde yapmanız bekleniyor. Sağlığınızla ilgili konularda da özenli davranmalısınız. Kova burcu kan dolaşımı, kalp ve bacakları yönetir. Bu yüzden spor yapmak, sağlıklı beslenmek, vücudunuzu dinlendirmek gibi konulara dikkat etmelisiniz. Bu, önümüzdeki dönemler için size genel bir bilgi olsun.

Aşk ve Hobiler

Güneşimiz de kova burcuna geçti. Bu da çalışma temponuzun ve günlük hayattaki iş yükünüzün artacağı anlamına geliyor. Bu arada hafta boyunca Merkür ve Mars oğlak burcunda, salı günü Venüs de oğlak burcuna geçiyor. Bu da aşk hayatınızda ve hobilerinizde ciddi ve sorumlu bir tavır sergilemeniz gerektiği anlamına geliyor. Oğlak burcu beşinci evinizde, bu da sevmek, sevilmek, birlikte plan yapmak, aşk ve romantizm gibi konuları ifade eder. Aynı zamanda hobilerinize, çocuklara, çocuk sahibi olmak isteyip istemediğinize de odaklanmanız gereken bir dönem. Bu konularda ne istediğinizi net bir şekilde belirlemelisiniz.

Dolunay ve Krizler

Şimdi 25 Ocak perşembe akşamı aslan burcunda bir dolunay var. Bu, yılın ilk dolunayı ve plütonik bir dolunay. Bu da birçok ilkin yaşanacağı, önemli ve sert bir dolunay olduğu anlamına geliyor. On ikinci evinizde gerçekleşecek bu dolunay, size güç savaşları, kontrolsüz durumlar, ruhsal zorluklar gibi konularda meydan okuyacak. Aile içinde veya uzak bir tanıdığınızla ilgili bir kayıp, kriz, vefat, sağlık problemi gibi sert haberler alabilirsiniz. Parayla ilgili bazı krizleri de yönetmeniz gerekebilir. On ikinci ev korkularımız, kaygılarımız, bilinçaltımız demektir. Güçlü olmak, liderlik etmek istiyorsunuz ama kontrolünüz dışında bazı durumlarla uğraşmak zorundasınız. Bu size ister istemez biraz baskı yapacak. Bu yüzden kontrollü olmalı, olan biteni gözlemlemeli, parasal anlamda güçlü kalmalı ve kontrolü elden bırakmamalısınız. Bu geçişle beraber bu dolunayla beraber sevgili başak burçları, biliyorsunuz dolunayın etkisi birkaç gün öncesinde başlıyor. O yüzden haftanın genelinde bunlarla uğraşmanız gerekebilir. İlerleyen günlerde 14 Şubat sonrasında Mars kova burcuna geçecek, karşıt hatta 20 Şubat civarında Jüpiter’e dokunacak. Bu da para mevzuları ve iş ortamındaki güç dengeleri ile ilgili sizi biraz zorlayabilir. Bu durumlarda daha akıllıca davranmak iyi olacaktır sevgili başak burçları.