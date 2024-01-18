22-28 Ocak Boğa burcu bu hafta dolunayın etkisiyle aşk ve kariyerde neler olacak?

Duygu Demir: Boğa burcu haftalık yorumu (22-28 Ocak 2024)

Sevgili boğalar ve yükselen boğalar, gökyüzünde kova burcunun etkisi artıyor. Bu da sizin toplum içindeki rolünüzü, kariyerinizi ve duruşunuzu önemsemeye başlayacağınız anlamına geliyor. Bazılarınız işinizi değiştirebilir, güçlenebilir, dönüştürebilir veya bırakabilir. Ama asıl mesele, mesleğiniz ve toplumdaki konumunuz olacak. Bu, 20 yıl sürecek bir süreç. Hemen olacak bir şey değil. Ama güneşin kova burcunda olması, bunları düşünmenize neden olacak.

Hayalleriniz ve uzun vadeli planlarınız

Diğer yandan, oğlak burcunun enerjisi de var. Bu da hayallerinize ve uzun vadeli planlarınıza yönelmenizi sağlayacak. Bazılarınız akademik bir eğitim alabilir, spiritüel bir alana girebilir, siyasi veya hukuki bir kariyer yapabilir, kamuda veya yurt dışında çalışabilir. Bu konularda çok fazla konuşma ve görüşme yapacaksınız. Özellikle salı gününden itibaren, merkür boğa burcuna girdiğinde, bu konular daha da canlanacak.

Ev ve aile hayatı

Perşembe günü akşam, saat 20:54’te aslan burcunda dolunay olacak. Bu da ev ve aile hayatınıza odaklanmanız gerektiğini gösteriyor. Aile hayatınızda denge kurmak, evle ilgili bir karar vermek, keyfinizi, konforunuzu ve rahatınızı artırmak isteyebilirsiniz. Aslan burcu lüks ve rahatlıkla ilgilidir. Belki de jüpiter sayesinde borcunuzdan kurtulabilir veya para kazanabilirsiniz. Ama aynı zamanda, güç savaşlarına dikkat etmeniz gerekir. İlişkilerinizde, aile içinde veya eşinizle aileler arasında bir güç savaşı olmamasına özen gösterin. Kariyer ve ev arasında bir denge sağlamaya çalışın. Her şeye yetişmek zorunda kalabilirsiniz. Güçlü bir lider gibi bazı kararları almanız gerekebilir. Aile büyüklerinin sağlığıyla ilgili olarak, kalp ve damarlarla ilgili sorunlar yaşayanlar varsa, onlara daha fazla ilgi göstermeniz gerekebilir.

Hafta sonu keyfi

Sevgili boğa burçları, hafta sonuna doğru, perşembe gününden sonra, venüs ve jüpiter arasındaki üçgen açı sayesinde, daha keyifli, daha rahat ve daha konforlu hissedebilirsiniz. Aile konuları bu hafta gündeminizde olacak.