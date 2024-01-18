22-28 Ocak İkizler burcu bu hafta dolunayın etkisiyle aşk ve kariyerde neler olacak?

Duygu Demir: İkizler burcu haftalık yorumu (22-28 Ocak 2024)

Sevgili ikizler burçları, artık plüton kova geçişinin başladığını biliyorsunuz. Bu sizin için harika bir haber, çünkü dokuzuncu evinizdeki plüton, önümüzdeki 20 yıl boyunca hayatınızda yeni bir heyecan ve odaklanma getirecek. Kova burcu, zaten ikizler burcuyla uyumlu bir burç olduğu için, size neşe, umut, heves ve yenilik kazandıracak. Farkındalık çalışmaları, konuşmalar, teknolojiler, dijital mecralar, yurtdışı bağlantılı işler, ticari girişimler, spiritüel öğretiler, akademik öğretiler, büyük planlar, büyük projeler, hevesler ve umutlar alanında çok daha fazla gelişme gösterebilirsiniz. Bu süreç, bu dönem itibariyle başlıyor.

Oğlak Burcundaki Gezegenler

Bu arada, oğlak burcunda halen gezegenlerimiz var. Bu da ortak finansal kaynaklar, para mevzuları, beraber hareket etmek, parayla ilgili konuları çözümlemek, krediler, vergiler, ödemeler, nakit akışları, ailedeki sağlık mevzuları gibi konuların bir süre daha gündemimizde olacağı anlamına geliyor. Bunlarla ilgili olarak tamamen hedeflerinize ve heveslerinize odaklanmadan önce birkaç haftamız daha var. Ama bütün bu sürecin içinde 25 Ocak Perşembe akşamı 20:54’te aslan burcu dolunayı var.

Aslan Burcu Dolunayı

Bu dolunay, size dolunayın kendisi biraz sert bir dolunay. Liderlik sergilemek isteyeceksiniz, ama egosu savaşlarına ve kibirleri açık olan bir dolunay. Bu yüzden ilişkileri ılımlı yönetmek daha akıllıca olacak. Ama bir yandan da neşe, umut ve hevesle getiren bir yanı var. Çünkü aslan burcu, sevmek de sevilmek de çok ilgili, parayla da bağlantılı bir burç. Bu dolunay, sizin üçüncü evinizde, kendinizi nasıl ifade ettiğinizle ilgili. Kiminiz yazmak, çizmek, anlatmak, ifade etmek isteyeceksiniz. İletişim odaklı projeler, sosyal medya işleri, proje yönetimi gibi şeylerle ilgileneceksiniz. Kiminiz ise iletişim araçlarında bozulmalar, kırılmalar, dökülmelere açık olacaksınız. Bunlara dikkat edin. Kiminiz de yakınlarınızla olan ilişkilerde bazı mevzuları çözümlemek, konuşmak isteyeceksiniz. Belki para mevzuları konuşulacak, biraz güç savaşları işin içine girebilir. Bu süreçte eşinizin ailesi, akrabalarıyla olan ilişkileri de yönetmek gerekecek. Bu süreçte biraz kükrediğiniz, çok konuştuğunuz, güzel konuştuğunuz, bolca kendinizi ifade ettiğiniz bir evre olacak. Perşembe gününden sonra Venüs, oğlak burcunda Jüpiterlere üçgen açılar yapıyor. Size ilahi planda koruyan, kurtaran, bazı fırsatlar ve imkanlar olacak gibi duruyor.