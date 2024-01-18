22-28 Ocak Koç burcu bu hafta dolunayın etkisiyle aşk ve kariyerde neler olacak?

Duygu Demir: Koç burcu haftalık yorumu (22-28 Ocak 2024)

Sevgili koçlar ve yükselen koçlar, bu hafta kariyerinizde ve hedeflerinizde odaklanmış durumdasınız. Başka şeylere ilginiz dağılmayacak. Kariyerinizde ve toplumdaki konumunuzda yeni bir döneme giriyorsunuz. 11 Ocak'tan sonra artık geride kalanları bırakıp yeni hedeflere, yeni bakış açılarına, yeni alanlara yöneliyorsunuz. Bu da sizi daha verimli ve başarılı yapacak. Geleneksel ve klasik olanlardan sıyrılıp başka yollardan bir şeyleri elde etmeye başlayacaksınız. 25 Ocak tarihinde de bunlar için çok güzel çalışacaksınız.

Aslan burcunda dolunay

25 Ocak tarihinde saat 20:54'te aslan burcunda dolunay gerçekleşiyor. Yeteneklerinizi daha net ortaya koyacaksınız. Işığınızı parlatmak isteyeceksiniz. Kendiniz için en doğru ve en güçlü olanı seçmek, sevmek, sevilmek ve popüler olmak isteyeceksiniz. Bu anlamda güzel enerjiler var. Biraz para harcamak zorunda kalabilirsiniz. Parayla ilgili krizli durumları çözmek gerekebilir. Daha abartılı hareketler yapabilirsiniz. Lüks harcamalar, jestler, mestler yapabilirsiniz. Çevrenizde çocuğunuz varsa onunla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Çocuk sahibi olmak istiyor musunuz? Bu konular gündeme gelebilir.

Aşk hayatınızda neler olacak?

Bu dolunay aynı zamanda aşk hayatınızı da etkiliyor. Aşık olma isteği, flört ihtiyacı duyabilirsiniz. Hayatınızda biri varsa aşkı canlandırmak, beraber bir şeyler yapmak isteyeceksiniz. Artık yorucu kariyer temalarından biraz uzaklaşmak, sıkıcılıktan kurtulmak isteyeceksiniz. Hayatınızda biri yoksa ya da yarım kalan bir şeyler varsa, ilişkiler kurmak, aşkı yaşamak isteyeceksiniz. Yeni birileri hayatınıza girebilir. Var olan ilişkilerinizi daha güzel hale getirebilirsiniz. Eğlence sektörü, yeme içme sektörü, sanat spor alanında çalışanlar için daha güçlü evreler var. Finansal anlamda spekülatif yatırımlar için çok uygun bir dönem değil. Belki biraz krizleri yönetmeniz gerekebilir. Bakalım neler getirecek sizlere sevgili koçlar.