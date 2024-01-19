22-28 Ocak Kova burcu bu hafta dolunayın etkisiyle aşk ve kariyerde neler olacak?

Duygu Demir: Kova burcu haftalık yorumu (22-28 Ocak 2024)

Değerli kova ve yükselen kova dostlarım, Plüton nihayet burcunuza giriş yaptı ve 2044 yılına kadar sizinle kalacak. Bu, sizin için çok önemli bir dönem, çünkü Plüton size çok fazla güç, hırs, heves ve başarı getirecek. Plüton’un etkisiyle hayatınızda çok büyük değişimler yaşayacak, toplumda saygın bir yer edinecek ve kova çağının liderleri olacaksınız. Güneş de kova burcunda olduğu için, bu sizin zamanınız, ışığınız ve enerjiniz. Plüton ile birlikte güçlü bir sinerji oluşturuyorlar ve size güçlenmek, ifade etmek, hırslı şeyler yapmak ve kendinizi göstermek için fırsatlar sunuyorlar.

Plüton’un Kova Burcuna Etkileri

Plüton, kova burcuna girdiği andan itibaren hayatınızda büyük bir dönüşüm başlattı. Bu dönüşüm, hem kişisel hem de toplumsal anlamda olacak. Plüton, size çok fazla şey kazandıracak, ama aynı zamanda sizden de bazı şeyleri alacak. Bu süreçte, hedeflerinize ulaşmak için peşinden koşarken, kendinizi sabote etmemeye, manipüle etmemeye ve neyi ne kadar feda ettiğinizi bilerek hareket etmeye dikkat edin. Yani, giderken arkada bıraktığınız şeyleri unutmayın, yolda güçlendiğiniz kadar dengeli de olun, çok ciddi başarılara imza atacağınızı düşünürken, kalan diğer fanileri de ihmal etmeyin. Kova çağına sizin öncülük ettiğinizi, bizleri de sizin yönlendirdiğinizi unutmayın.

Güneş’in Kova Burcuna Etkileri

Güneş de kova burcunda olduğu için, bu sizin zamanınız, ışığınız ve enerjiniz. Güneş, size parlama, kendinizi ifade etme, hırslı şeyler yapma ve döneminde olma imkanı veriyor. Plüton ile birlikte güçlü bir sinerji oluşturuyorlar ve size çok fazla fırsat sunuyorlar. Ancak, henüz her şey hazır değil, bazı şeyleri planlamaya, ortaya çıkarmaya ve demlemeye ihtiyacınız var. O yüzden, biraz zamana yayarak ilerlemek daha akıllıca olacak. Bu süreçte, finansal konularda çok hızlı bir atılım beklemeyin, şubat ayının üçünden sonra rahatlayacaksınız. Az zaman kaldı, sadece sabırlı olun.

25 Ocak 2024 Dolunayı

Bu sürecin içinde, 25 ocak akşamı karşıt haneniz aslan burcunda güçlü bir dolunay var. Bu dolunay, ilişkilerinizi ön plana çıkaracak. Belki aşık olacaksınız, belki ilişkiniz varsa nasıl devam edeceğinize karar vereceksiniz. Karşı taraf partileriniz size birçok fırsat yaratabilir, belki istekleri olabilir, talepleri olabilir. Yani, gündeminiz ışığınız ilişki bandında ve tutkulu bir şekilde konuşulacak olan ilişki bandında olacak. Biraz da para mevzuları gündeme gelecek, ev için, aile için, aile büyükleri için para harcamanız gerekebilir. Kareli açı olduğu için çok kolaylıkla gelen bir destek değil, ama belki biraz abartılı bir tavır desteğe ihtiyacınız varsa bize sundukları işlerim var, hafiften bir mücadele etmek gereken ufak da olsa bir yanı olabilir gibi duruyor. Sert değil bunlar, yani enteresan. Hemen Plüton kovaya geçtiği gibi bir de dolunayla beraber yılın ilk dolunayı, ilk plutonik dolunay. Her şeyi beraber göreceğiz, bakalım.