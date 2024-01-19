22-28 Ocak Oğlak burcu bu hafta dolunayın etkisiyle aşk ve kariyerde neler olacak?

Duygu Demir: Oğlak burcu haftalık yorumu (22-28 Ocak 2024)

Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu sevgili dostlarım, Plüton artık sizden uzaklaşıyor. Bu, borçlarınızdan, sıkıntılarınızdan ve zorluklarınızdan kurtulduğunuz anlamına geliyor. Plüton, Kova burcuna geçiyor ve burada 20 yıl kalacak. Bu süreçte sizin hayatınızda çok şey değişti. 2008’den beri Plüton’un etkisi altındaydınız ve bu süreçte kayıplarla, zorluklarla ve dönüşümlerle yüzleştiniz. Bazılarınızın evliliği bitti, bazılarınızın iş hayatı çok yıprandı. Ama artık bu sayfa kapandı. Artık deneyimlerinizi aldınız, ununuzu elediniz, eleğinizi astınız. Şimdi yeni bir enerjiye sahipsiniz.

Kova Burcunda Plüton

Plüton, Kova burcuna geçtiğinde, finansal anlamda kendinizi güçlendirecek adımlar atacaksınız. Maddi ve manevi olarak güç kazanma evresine giriyorsunuz. Para konuları, önümüzdeki 20 yıl boyunca sizin için daha ön planda olacak. Kendi değerinizi biliyor ve buna uygun yatırımlar yapıyor ya da karşılıklar bekliyorsunuz. Güneş de artık Kova burcunda olduğu için, para konuları sizin için daha hızlı ve hareketli geçecek. Bu evrede, finansal fırsatları değerlendirmek için çaba göstereceksiniz.

Dolunay ve Diğer Gezegenler

Diğer yandan, Merkür ve Mars sizin burcunuzda hareket ediyor. Venüs ise Salı günü Aslan burcunda dolunay olacak. Bu dolunay, beklediğiniz bir ödemenin gelmesine, finansal bir hesaplaşmaya, bir kredi veya vergi borcunu ödemeye ya da bunlarla ilgilenmeye işaret ediyor. Ortak finansal kaynaklar, işle ilgili kaynaklar, aileyle olan kaynaklar da daha fazla gündeminize gelebilir. Bu süreçte, finansal kaynaklarınızı yönetmek için daha fazla konuşma ve görüşme yapabilirsiniz. Ayrıca, aileden birinin sağlık sorunu varsa, onlara daha fazla destek olmanız gerekebilir. Bu sürecin içinde kalple, sırtla, kan damarlarıyla, kaburgalarla ilgili rahatsızlıklara dikkat etmelisiniz. Aslan burcundaki dolunay, Jüpiter’le kare açı yapacak. Bu da finansal anlamda harcamalara, büyük davranışlara, lüks ve konfor için büyük masraflara açık olduğunuzu gösteriyor. Bu yüzden biraz temkinli olmak akıllıca olacaktır. Perşembeden dolunaydan sonra, Venüs ve Jüpiter arasındaki üçgen açı, bazı ticari fırsatları yakalayabileceğinizi de belirtiyor. Bu hafta, yeni odağınız ilişkiler, aşk ve romantizm değil, kariyeriniz olacak.