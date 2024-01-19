22-28 Ocak Yay burcu bu hafta dolunayın etkisiyle aşk ve kariyerde neler olacak?

Duygu Demir, 22-28 Ocak haftasında burçları nelerin beklediğini anlatıyor. Yay burçları, Plüton’un kova burcuna geçişi ile iletişim, yaratıcılık ve teknoloji alanlarında güç kazanacak. Hafta boyunca maddi konulara odaklanacak. Aslan burcundaki dolunay ise yolculuk, eğitim ve yayın fırsatları sunacak. Güzel ve görünür bir dönem başlıyor.

22-28 Ocak Yay burcu bu hafta dolunayın etkisiyle aşk ve kariyerde neler olacak?
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Duygu Demir: Yay burcu haftalık yorumu (22-28 Ocak 2024)

Sevgili yaylar ve yükselen yaylar, Plüton kova burcuna geçti ve 2044 yılına kadar burada kalacak. Plüton, hayatımızda tutkuyla bağlı olduğumuz, hedeflediğimiz ve istekli olduğumuz alanları temsil eder. Bu alanlarda güç kazanırız ama aynı zamanda krizlerle de karşılaşabiliriz. Sizin için bu alan, üçüncü evinizde yer alıyor. Bu da düşünceleriniz, fikirleriniz ve konuşmalarınız demek.

Plüton'un Kova Burcuna Geçişi

Plüton'un kova burcuna geçişi, sizin için iletişim becerilerinizi, yaratıcılığınızı ve teknoloji kullanımınızı artıracak. Her türlü iletişim odaklı proje, iş veya eğitimde başarı ve şans yakalayacaksınız. Gelirleriniz ve kaynaklarınız artacak. Güzel ve güçlü bir dönem başlıyor sizin için. Ama bu dönemde yakın çevrenizle olan ilişkilerinize de dikkat etmeniz gerekiyor. Mantıklı, dengeli ve uzlaşmacı olmaya çalışın. Güç savaşlarından kaçının. Kendinizi iyi ifade edebileceksiniz. Ben bu geçişi sizin için olumlu buluyorum. İletişim projeleri, kitaplar yazmak, sosyal medyada aktif olmak gibi alanlarda çok güçlü olacaksınız.

Haftanın Diğer Gökyüzü Olayları

Hafta boyunca oğlak burcundaki gezegenler, maddi konulara odaklanmanızı sağlayacak. Para kazanmak, yatırım yapmak, bütçe planlamak gibi konularla ilgileneceksiniz. 25 Ocak günü akşam saat 20:54'te aslan burcunda bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunay, yolculuklar, seyahatler, basın, yayın, iletişim mecraları, kitaplar, yeni eğitimler gibi konularda size fırsatlar sunacak. Güzel ve tatlı bir dönem başlıyor sizin için. Çok kıymetli bir görünürlük evresi başlıyor. Hevesli, mutlu ve coşkulu hissedeceksiniz. Tabii ki oğlak burcundaki gezegenler biraz karamsarlık yaratabilir ama siz yine de pozitif olmaya çalışın. Değerlendirmeniz gereken bir sürü şey var. Sevgili yay burçları, size iyi haftalar diliyorum.

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