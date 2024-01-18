22-28 Ocak Yengeç burcu bu hafta dolunayın etkisiyle aşk ve kariyerde neler olacak?

Duygu Demir: Yengeç burcu haftalık yorumu (22-28 Ocak 2024)

Sevgili yengeçler, bu hafta sizin için önemli bir değişim zamanı. 25 Ocak'ta Plüton, Kova burcuna geçiyor ve Aslan burcunda bir dolunay yaşanıyor. Bu, hayatınızda neler olacağına dair ipuçları veriyor. Plüton'un Kova burcuna geçişi, 20 yıl sürecek bir dönemin başlangıcı. Bu yüzden, sadece günlük olaylara değil, uzun vadeli etkilere de odaklanmalısınız. Plüton, sekizinci evinize yerleşiyor ve ilişkilerinizde yeni bir sayfa açıyor. Artık eskisi gibi çaba sarf etmek, enerji harcamak, bağlanmak istemeyeceksiniz. Kendinizi geliştirdiğinizi, yaptığınız işlerle gurur duyduğunuzu söyleyeceksiniz. Ve ilişki krizlerini geride bırakarak, daha çok ortak gelecek planları, finansal konular, yatırımlar, krediler, vergiler, ödemeler, ortak kararlar gibi konularla ilgileneceksiniz. Bu süreçte, aile içinde bazı sağlık sorunlarıyla da uğraşmanız gerekebilir. Ama asıl önemli olan, bu dönemin ruhunuzda bir dönüşüm yaratması. Belki farklı spiritüel öğretiler, psikoloji gibi alanlara ilgi duyacak, kendinizi derinlemesine tanımaya çalışacaksınız. Bu, sizin için bir içsel yolculuk evresi olacak.

Haftanın Öne Çıkanları

Bu hafta, güneş de sekizinci evinizde olduğu için, kriz ve para yönetimi konularına daha çok odaklanacaksınız. 25 Ocak Perşembe günü akşam saat 20:54'te Aslan burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunay, finansal kaynaklarınız, geliriniz, harcamalarınız, yatırımlarınız, gelecek hedefleriniz için kaynak dağılımınız gibi konularda size fırsatlar sunacak. Para konusunda gündeminiz yoğun olacak. Gelecek planlarınız, hedefleriniz de ön planda olacak. Bu dolunay sayesinde, beklediğiniz bir para geliri olabilir. Ama etrafınızda bazı platonik durumlar da var. Beklerken, bu para konusunda bir güç mücadelesi, manipülatif bir diyalog, gereksiz bir tartışma yaşanabilir. Bu durumda, kendinizi sert ve net bir şekilde savunmanız, değerinizi ortaya koymanız gerekebilir. Bu sürecin içinde, aynı zamanda Merkür, Mars ve Venüs de Oğlak burcunda bir araya geliyor. Salı günü, yedinci evinizde buluşuyorlar. Bu da, ilişkilerinizde ortak hareket etme, beraber ilerleme, ilişkiyi yönetme, ortak bir çözüm bulma gibi konularda daha fazla çaba göstermeniz gerektiği anlamına geliyor. Bana öyle geliyor ki, ilişkinizde her şeyi beraber yapmak, partnerinizin durumunu, ortaklıklarınızı göz önünde bulundurmak, ilişki konularıyla daha çok meşgul olmak zorunda kalacaksınız. Bu arada, para konusunda çözümler üretmeye çalışacaksınız. Ama bu hafta, eğlenmeye pek zamanınız olmayabilir. Sevgili yengeç burçları, bu hafta sizin için zorlu ama dönüştürücü bir hafta olacak.