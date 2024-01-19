22-28 Ocak Terazi burcu bu hafta dolunayın etkisiyle aşk ve kariyerde neler olacak?

Duygu Demir: Terazi burcu haftalık yorumu (22-28 Ocak 2024)

Sevgili teraziler ve yükselen teraziler, bu hafta hayatınızda önemli bir değişim yaşayacaksınız. Plüton, 21-22 Ocak tarihleri arasında kova burcuna geçiyor ve burada 20 yıl kalacak. Bu, hayatınızın arka planını, tutkularınızı, hedeflerinizi ve ilişkilerinizi etkileyecek bir enerji. Plüton'un kova burcuna geçmesiyle, beşinci evinizdeki konular ön plana çıkacak. Beşinci ev, yetenekleriniz, hobileriniz, kendinizi ifade etmeniz, liderlik potansiyeliniz, aşk hayatınız ve çocuklarınızla ilgili konuları temsil eder.

Plüton'un Kova Burcuna Geçmesinin Etkileri

Plüton, kova burcunda olduğu süre boyunca, beşinci evinizdeki konularda dönüşümler yaşamanızı sağlayacak. Bu dönemde, kendinizi daha fazla sevmeyi, sevilmeyi, tutkulu aşklar yaşamayı, çocuk sahibi olmayı veya varsa çocuklarınızla daha yakın ilişkiler kurmayı isteyeceksiniz. Bu süreçte, sevgi kavramı sizin için daha önemli hale gelecek ve ihtiyaçlarınız değişecek. Bu, 20 yıllık bir döngü olduğu için, hemen fark edilebilir bir etki olmayabilir, ancak zamanla kendinizi daha fazla ailevi mevzulardan uzaklaşıp, kendinize ve yeteneklerinize odaklanırken bulabilirsiniz.

Bu Hafta Neler Bekliyor Sizi?

Bu hafta, Plüton'un kova burcuna geçmesinin yanı sıra, Merkür, Mars ve Salı günü itibariyle Venüs de oğlak burcunda ilerliyor. Bu da, dördüncü evinizdeki konuların gündeminize gelmesine neden oluyor. Dördüncü ev, aile büyükleri, evdeki sorumluluklar, evin içinde yapılması gerekenler, ev, aile, gayrimenkul, aileyle veya ev sahibiyle ilgili konuları temsil eder. Bu hafta, bu konularda daha fazla ilgilenmeniz, çözmeniz veya karar vermeniz gerekebilir. Perşembe gününden sonra, bu konularda daha olumlu enerjiler hissedebilirsiniz.

Perşembe günü akşam 20:54'te, aslan burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Bu da, on birinci evinizdeki konuları aydınlatacak. On birinci ev, sosyal çevreniz, networkünüz, tanıdığınız insanlar, hedefleriniz ve gruplarla ilgili konuları temsil eder. Bu dolunay sayesinde, bazı önemli davetlere katılabilir, yeni insanlarla tanışabilir, popülerlik kazanabilir, iyi hissedebilirsiniz. Ancak, bu dolunayda, güç savaşları, para mevzuları, ortak yatırımlar, kaynaklar, harcamalar gibi konularda da bazı zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Bu konularda, sert ve köşeli davranmamaya, uzlaşmacı olmaya çalışın. Ayrıca, arkadaşlarınızın hayatındaki problemlerle de ilgilenmeniz gerekebilir. Bu hafta, hedeflerinizde değişiklikler olabilir ve bunlara ulaşmak için yeteneklerinizi ve paranızı nasıl kullanacağınızı düşünmeniz gerekebilir.

Sevgili terazi burçları, sizi enteresan bir hafta bekliyor. Bu hafta, hayatınızda önemli değişimler yaşayabilir, yeni fırsatlar yakalayabilir, ilişkilerinizde dönüşümler yaşayabilirsiniz. Kendinize ve yeteneklerinize güvenin, sevgiyle kalın.