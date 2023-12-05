22 yıllık aşçıdan püf nokta geldi! Kabak tatlınızı erimeden ve yumuşamadan servis edebileceksiniz

Türk mutfağını sevilen lezzetlerinden birisi olan kabak tatlısının böylesini daha önce yemediniz. Özellikle kış ve sonbahar aylarında sıklıkla tercih edilen bu tarif, hem lezzetli hem de oldukça sağlıklı. Evde kabak tatlısının yapımı oldukça basit olsa da bazen yanlış kullanılan ölçülerden ya da pişirmeden kaynaklı erimesi ya da da yumuşama söz konusu olabiliyor. Bu tarif ile tüm eriyen ve yumuşak kabak tatlılar veda edin!

KABAK TATLISI TARİFİ MALZEMELERİ

2 kg soyulmuş dilimlenmiş balkabağı

3 su bardağı ölçüsünde tozşeker



Üzeri için ise;

1 çay bardağı ölçüsünde ceviz içi

1/2 çay bardağı ölçüsünde tahin

KABAK TATLISI TARİFİ