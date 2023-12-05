22 yıllık aşçıdan püf nokta geldi! Kabak tatlınızı erimeden ve yumuşamadan servis edebileceksiniz
22 yıllık aşçıdan kabak tatlısı tarifinin püf noktaları verildi. Kabak tatlınızı yaparken dağılmasını ve erimesini istemiyorsanız muhakkak bu tarifi uygulamalısınız. 22 yıllık aşçı İbrahim Ramadan Erdem tarifin tüm püf noktalarını paylaştı!
Türk mutfağını sevilen lezzetlerinden birisi olan kabak tatlısının böylesini daha önce yemediniz. Özellikle kış ve sonbahar aylarında sıklıkla tercih edilen bu tarif, hem lezzetli hem de oldukça sağlıklı. Evde kabak tatlısının yapımı oldukça basit olsa da bazen yanlış kullanılan ölçülerden ya da pişirmeden kaynaklı erimesi ya da da yumuşama söz konusu olabiliyor. Bu tarif ile tüm eriyen ve yumuşak kabak tatlılar veda edin!
KABAK TATLISI TARİFİ MALZEMELERİ
- 2 kg soyulmuş dilimlenmiş balkabağı
- 3 su bardağı ölçüsünde tozşeker
Üzeri için ise;
- 1 çay bardağı ölçüsünde ceviz içi
- 1/2 çay bardağı ölçüsünde tahin
KABAK TATLISI TARİFİ
- Bal kabaklarınızı soymamışsınız ilk etapta bal kabaklarınızı bir bıçak yardımıyla soyup dilimlemeniz gerekmektedir. Kabakları istediğiniz boyutlarda dilimleyebilirsiniz. Daha büyük dilimler halinde pişirmeye çalışmanız pişirme süresini uzatacaktır.
- Temizlemiş ve doğramış olduğunuz kabaklarınızı geniş bir tencerenin içerisine alarak şekerinizi ekleyin.
- Tencerenin kapağını kapatarak en az 3 saat veya bir gece tezgah üzerinde bekletin.
- Bekleme süresi sonrasında suyunu salmış olan kabaklarınızı ocağa alarak kontrollü bir şekilde 30 - 50 dakika kapağı kapalı bir tencere içerisinde pişirin.
- Kabaklara küçük bir bıçak batırarak pişip pişmediğini kontrol etmelisiniz. Pişen kabakları bir borcama alı.
- Soğuduktan sonra ise isteğinize göre tahin ve ceviz ekleyerek servis edebilirsiniz. Herkese afiyet olsun!