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26 Temmuz tarihini not edin! Bu son kez olacak: Türkiye ve tüm dünyanın gözü orada! Yer yerinden oynayacak

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26 Temmuz tarihini not edin! Bu son kez olacak: Türkiye ve tüm dünyanın gözü orada! Yer yerinden oynayacak
Tüm dünya tarafından beklenen ABD Merkez Bankası Fed faiz kararının açıklanacağı tarih duyuruldu. Milyonların gözü 26 Temmuz'a çevrilirken Temmuz ayıyla beraber gelen veriler sonrasında son defa faiz arttırılması tahmin ediliyor.

Tüm dünya piyasalarında 26 Temmuz Çarşamba gününe odaklanırken Merkez Bankası'nın fed kararı heyecanla bekleniyor. Kritik fed faiz kararı öncesinde ise bankaların hamlelerine dair değerlendirme yapıldı. İşte detaylar...

FED FAİZ KARARI

Reuters tarafından 106 ekonomistin katılımı ile düzenlenen anket, 25-26 Temmuz'da gerçekleşecek FOMC toplantısında 25 baz puanlık faiz arttırımında görüş birliği olduğu bilgisi verilirken ekonomistler ise bunun faiz artırımı olacağını düşünüyor.

Merkez bankası fed

FAİZLERDE SON DURUM

13-18 Temmuz tarihleri arasında yapılan anket verilerine bakıldığında Fed'in 2024 Mart ayına kadar en az 1 faiz indirimi yapacağı tahminler arasında Oran olarak ise yüzde 78'den yüzde 55'e kadar düşüş yaşandı. Ekonomistler ABD ekonomisi için 2023 büyüme tahminlerinde bulunurken yüzde 1.2'den yüzde 1.5'e kadar yükseldi. 

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