29 il için tehlike çanları çaldı! Ankara, İstanbul, İzmir ve o iller: En serti geliyor

Meteoroloji, bugün İstanbul, Ankara, İzmir dahil olmak üzere 29 şehre sarı kodlu yağış uyarısı yaptı. İstanbul Valiliği, kuvvetli yağışların beklendiğini duyurdu. Batı kesimlerde sıcaklıkların 4 ila 6 derece düşeceği, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Vatandaşların bu uyarılara dikkat etmeleri gerekmektedir. Hava durumu raporlarına göre, yağışlı bir gün bekleniyor ve halkın tedbirli olması önemlidir. İşte detaylar...





METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 29 ŞEHRE SARI KODLU YAĞIŞ UYARISI YAPTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer 29 şehre sarı kodlu yağış uyarısı yaptı. İstanbul Valiliği, kuvvetli yağışların beklendiğini açıkladı. Batı kesimlerde sıcaklıkların 4 ila 6 derece düşeceği tahmin ediliyor, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Vatandaşların dikkatli olmaları gerekiyor. İşte ayrıntılar...

Hava durumları son zamanlarda farklı bir şekilde gözlemleniyor. Bir yağmurlu bir güneş kafaları karışan insanlar mevsimleri adeta birbirine karıştırmış durumda. Güneşli günlerin hasretini çeken insanlar yağmurdan sıkılmış durumda. Son zamanlarda şiddetli olarak görülen yağışlar nedeniyle bu durumdan oldukça sıkılan insanlar mevsimlerin normale dönmesini bekliyor. Bu süreçte Meteorolojiden bir çok olumsuz yapılıyor. İşte yine olumsuz bir yorum daha. Yorumların ardı arkası kesilmiyor.





Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamalarına göre, Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olması öngörülüyor. Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, Batı Akdeniz Bölgesi, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu bölgelerinde ve de bazı iller içinde sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanak yağışlar yaşanması bekleniyor. Kuvvetli yağışların Marmara Bölgesinin güney ve doğusunda, Egenin, Batı Akdenizin, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de lokal olarak görülmesi tahmin ediliyor.

Halkın bu uyarılara dikkat etmesi, özellikle kuvvetli yağış beklenen bölgelerde su baskını, sel, heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması önem taşıyor. Sıcaklıklar batı kesimlerde düşecekken, diğer bölgelerde belirgin bir değişiklik beklenmiyor. Vatandaşlar, günlük planlarını yaparken meteoroloji uyarılarını takip etmeli ve hava durumu bilgisini kontrol etmelidir.

Meteoroloji Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, öğle saatlerinden sonra Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, Edirne'nin güneyi, İstanbul Anadolu Yakası, İzmir'in kuzey ve iç kesimleri, Aydın, Manisa, Muğla, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Denizli, Çankırı, Bilecik, Ankara'nın kuzey ve batısı, Afyonkarahisar, Eskişehir, Kütahya, Uşak, Burdur, Isparta ve Antalya çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Bu yoğun yağışlar nedeniyle su birikintileri, sürücüler için tehlike oluşturabilir ve toprak kayması, sel gibi afetlerin oluşma riski bulunmaktadır. Vatandaşların evlerinin etrafından akan sulara ve yoğun yağışın olduğu bölgelere yaklaşmamaları önerilmektedir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Türkiye genelinde hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu bölgelerinde sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de kuvvetli yağışlar yerel olarak görülebilir.

Halkın bu uyarılara dikkat etmesi önemlidir, özellikle kuvvetli yağışların beklendiği bölgelerde su baskını, sel ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı önlem alınmalıdır. Sıcaklık batı kesimlerde düşerken, diğer bölgelerde belirgin bir değişiklik beklenmiyor. Vatandaşların günlük planlarını yaparken meteoroloji uyarılarını takip etmeleri ve gerekirse güncel hava durumu bilgilerini kontrol etmeleri önemlidir.