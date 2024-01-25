29 Ocak-4 Şubat Yengeç burcu haftalık yorumu! Bu hafta Yengeç burçlarını neler bekliyor?

Duygu Demir: Yengeç Burcu 29 Ocak 4 Şubat Haftalık Burç Yorumu

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu olanlar, bu hafta sizin için ön planda olan konu ilişkiler. Merkür ve Mars, yedinci evinizde, karşıt burcunuzda yer alıyor. Bu da ilişkinizdeki denge, uyum, ortaklık ve planlama konularına daha çok eğilmeniz gerektiğini gösteriyor. Karşı tarafın hayatında neler olup bittiğini, neler istediğini, nelerden sıkıntı duyduğunu anlamaya çalışın. Eşinizle uyumlu bir şekilde hareket edebilmek için iletişiminizi güçlendirin.

Bu hafta ilişkinizde mantıklı ve akılcı olmanız gereken durumlarla karşılaşabilirsiniz. Geçmişte yaşadığınız sorunların artık geride kaldığını fark edebilirsiniz. İlişkinizde denge kurmak için yapıcı ve dürüst konuşmalar yapın. Eğer ilişkiniz yoksa, kendinize şu soruları sorabilirsiniz: İlişki istiyor muyum? Kiminle ve nasıl bir ilişki istiyorum?

Finansal ve Ruhsal Durumunuz

Güneş, sekizinci evinizde ilerliyor. Bu da finansal ve ruhsal konulara daha çok odaklanacağınız anlamına geliyor. Ortak gelirleriniz, borçlarınız, vergileriniz, miraslarınız gibi konularda gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili konuları ihmal etmeyin. Ruhsal olarak sıkıntı yaşadığınız veya krize girdiğiniz durumlarda kendinize zaman ayırın. İç dünyanızla ilgilenin ve sizi rahatlatan şeyleri yapın.

Kariyer ve Toplumsal Konumunuz

Bu hafta itibariyle bir süre devam edecek olan bir geçiş başlıyor. Kuzey Ay Düğümü ve Kiron, kariyer ve toplumsal konumunuz alanında bir araya geliyor. Bu da size iş hayatınızda iyileştirmeler yapma, koşullarınızı güçlendirme, daha iyi bir atılım gerçekleştirme, daha güçlü ve daha iyi bir kariyer elde etme fırsatları sunuyor. Kiron, bir şifacı, bir eğitmen, bir guru gibidir. Size daha bilgili ve vizyon sahibi olmanız için yardımcı olur. Bu süreçte karşınıza çıkacak kadersel tanışma ve fırsatları değerlendirin.

Aile ve Eşiniz Arasındaki İlişkiler

Aileniz ve eşiniz arasındaki ilişkilerde denge bozulmuşsa, bu hafta bunları toparlamak için bir şansınız olabilir. Ailenize ve eşinize karşı duyarlı ve anlayışlı olun. Onların ihtiyaçlarını ve beklentilerini göz ardı etmeyin. Aile içindeki sorunları çözmek için yapıcı ve sevgi dolu bir tutum sergileyin.