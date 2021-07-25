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3 gündür Uludağ'da aranan Gülefer Boynukısa sağ salim bulundu

Bursa Uludağ'da 3 gün önce ormanda kaybolan Gülefer Boynukısa, arama ekipleri tarafından sağ salim bulundu. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

25 Temmuz 2021 Pazar 22:43
3 gündür Uludağ'da aranan Gülefer Boynukısa sağ salim bulundu
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Bursa Uludağ'da yakınları ile birlikte ormana pikniğe giden Gülefer Boynukısa, burada odun toplamak için çıktıktan sonra bir anda ortadan kayboldu. Geçtiğimi Cuma günü meydana gelen olay sonrası ormanda kaybolan Boynukısa için 263 kişilik arama kurtarma ekibi seferber oldu.


3 gündür aralıksız olarak sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında 59 yaşındaki Gülefer Boynukısa, Uludağ'ın güney kısmında yer alan Zeyniler Köyü'nde bulundu. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılan Boynukısa, ekipler tarafında bölgeden alındı ve tedavi edilmedi için bir sağlık kuruluşuna kaldırıldı. 


Son Güncelleme: 25.07.2021 22:43
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Anahtar Kelimeler:
OrmanBursaKayıpUludağGülefer Boynukısa
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